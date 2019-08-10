Експерти в США пов'язують вибух в Росії з випробуванням ракет і згадують Чорнобиль - Reuters

Високопосадовець адміністрації Трампа пригадав Чорнобильську катастрофу, коментуючи Reuters інцидент на військовому полігоні в Росії.

"Це нагадує нам низку подій під час Чорнобиля, які ставлять питання про те, чи надає Кремль пріоритетного значення добробуту росіян над утриманням влади та контролю над корупційними потоками", - сказав посадовець новинному агентству.

Через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався при випробуванні реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення", - повідомляє корпорація.

Американські спостерігачі пов'язали вибух з витоком радіації з тестуванням ядерної ракети, розробку якої просуває Путін, повідомляє Reuters. Російська сторона заявляє, що радіаційний фон залишається на нормальному рівні, а місцева влада російського міста Сєвєродвінск заявила про зафіксоване короткострокове підвищення радіації.

Двоє американських експертів в інтерв'ю Reuters заявили, що вибух власне реактивної установки не призвів би до витоку радіації, однак, припустили, що могли відбуватись випробування ядерних ракет.

Під час свого звернення до російського парламенту в березні 2018 року Путін говорив про розробку нової стратегічної зброї.

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