Виробник зброї з Канади хоче продавати сучасні гвинтівки Україні

Канадський виробник зброї сподівається укласти контракт на постачання українським військам нових штурмових гвинтівок, повідомляє видання National Post.

Компанія Colt Canada з Онтаріо планує укласти угоду з Україною на постачання до 100 000 рушниць.

В січні Алекс Пейн, менеджер Colt Canada, провів "ознайомчу зустріч" з урядовими посадовцями України.

Це – тільки початок процесу, що може тривати до двох років, адже Україна має визначити, який саме тип зброї їй потрібен і звідки його краще отримати, наголошує Пейн

"Я переконаний, що потрібно багато зробити, щоб однозначно сказати чи є можливості для Colt Canada в Україні", - сказав Пейн у коментарі Postmedia.

В грудні уряд Канади вніс зміни до правил експорту, дозволивши продавати автомати та стрілецьку зброю до України.

Україна ж прагне привести своє озброєння до стандартів НАТО. Україна також зацікавлена в тому, щоб отримати інше військове обладнання з Канади та США, наприклад, протитанкову зброю.

Пейн наголосив, що Colt Canada сподівається провести демонстрацію зброї в Україні влітку. "У нас – чудовий товар і чудова репутація", - наголосив він.

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