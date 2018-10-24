Екс-сенатора штату Нью-Йорк засудили до 4 років ув'язнення через корупцію

Колишнього сенатора штату Нью-Йорк Діна Скелоса засудили до чотирьох років ув'язнення за звинуваченнями в корупції, включаючи вимагання хабарів та ошукування громадськості.

Покарання Скелосу призначив суддя окружного суду Манхеттена Кімба Вуд на основі вироку присяжних, зробленому в липні, пише Reuters.

"Я справді шкодую про свої вчинки", - заявив Скелос на слуханнях перед призначенням покарання в середу.

"Вашими злочинами, Ви спричинили непомірну шкоду мешканцям Нью-Йорка", - наголосив Вуд.

Прокурори звинувачували Скелоса в зловживанні своєю посадою з метою вимагання хабарів у трьох компаній. Хабар у обсязі 20 000 доларів сенатор вимагав надати у формі оплати за неіснуючі консультаційні послуги його синові.

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