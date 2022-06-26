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Моторошні картини про війну українських художників показали на виставці-фандрейзингу в Сан Дієго
Картини, які допомагають сім’ям, що стали жертвами війни. Понад 140 робіт українських художників показали на виставці-фандрейзингу “Український голос” у місті Сан Дієго, що в Каліфорнії. Усі картини написані під час військових дій. Виставку організувало подружжя біженців з Києва, щоб зібрати кошти для постраждалих сімей у гарячих точках.
Уламки на площах порожнього Харкова, сльози українських жінок і сумні очі собак у покинутих квартирах. Роботи виставки “Український голос” хвилюють та бентежать, вони навіяні війною. Їх писали українські художники протягом останніх трьох з половиною місяців
“Моторошно на душі. Неймовірно сильні картини, дуже страшні почуття викликають ці роботи,”- ділиться своїми враженнями відвідувачка виставки Вікторія Ліндсей.
Понад 140 картин, які розповідають історію української війни від початку повномасштабного вторгнення до сьогодення зібрала київська фотографиня Женя Бродська. Вона переїхала до Сан-Дієго місяць тому разом із чоловіком. Кожна робота зачепила до глибини душі її особисто.
“Ми хочемо розказати історію, яка відбувається зараз в Україні, оскільки багато людей сприймає цю війну абстрактно,”- пояснює співорганізаторка виставки Женя Бродська.
“Усі ці роботи я зібрала під час війни, бо, на жаль, мені було дуже важко ділитися реальними фото. Тому в якийсь момент я почала поширювати картини українських художників, і таким чином у нас зібралась велика кількість робіт,”- розповідає співорганізаторка.
На виставці-фандрайзингу представлені або ексклюзивні принти цифрових робіт, або фото оригіналів у високій якості. Біля кожної є QR-код, за яким можна перейти на онлайн-опис конкретної події, що надихнула художника, а також побачити ціну роботи. Усі кошти відправляються конкретним українським сім'ям.
“Ми познайомилися з різними сім'ями в Америці, вони нам почали приносити гроші. Ми їх запитали, чому вони не передають ці кошти в Україну, тоді вони пояснили, що не хочуть працювати з великими фондами, бо не знають куди ці гроші відправляють. Кажуть, що мають намір допомогти конкретній сім'ї, яку можуть побачити,”- поділився співорганізатор виставки Самсон Бродський.
“Разом із волонтерською організацією Dream Ukraine знайшли 49 сімей з Бучі, Мелітополя, Маріуполя та Херсона, яким передадуть виручені кошти із продажу картин та приватних пожертв. Серед відвідувачів багато американців, які шукають способи допомогти Україні,”- розповідає Самсон.
“Через цю неспровоковану нічим бійню і руйнування, світ, який просто споглядає… я хочу щось зробити, тому я тут. Ці картини мене переслідуватимуть,” – ділиться Джіні Кембел, відвідувачка виставки.
Виставку “Український голос” організатори планують показати також в інших містах Америки, аби передати емоції війни більшій аудиторії та зібрати щонайбільше коштів.
Дивіться також: У Сан-Дієго відкрили благодійну виставку - "Український голос". Відео
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Байден та інші лідери "Групи семи" запускають Партнерство для глобальної інфраструктури
Лідери "Групи семи" на саміті у Німеччині оголосили про запуск Партнерства для глобальної інфраструктури, що має на меті мобілізувати сотні мільярдів доларів на створення стійкої інфраструктуру в усьому світі. Як очікується, програма зміцнить та диверсифікує ланцюги поставок товарів, створить нові можливості для працівників і підприємств, - про це мовиться у повідомленні Білого дому.
Президент США Джо Байден необхідність такого партнерства пов'язав із загрозами через війну Росії в Україні.
"Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки. Ми потребуємо зусиль всього світу, щоб інвестувати в трансформаційні проекти з чистої енергетики, щоб забезпечити стійкість критично важливої інфраструктури до змін клімату. Для переходу на чисту енергію важливо розробляти критично важливі матеріали. Зокрема, виробництво батарей має розроблятись у відповідності до високих стандартів охорони праці та довкілля. Швидка та надійна транспортна інфраструктура, включно із залізницями та портами, є необхідною для транспортування ресурсів, призначених для очищення, переробки, а також розширення доступу до екологічно чистих технологій", - заявив президент США.
За словами Байдена, США мають намір зібрати на цей проект 200 мільярдів доларів впродовж наступних 5 років.
"Разом ми маємо десятки проектів вже в роботі по всьому світі. І я з гордістю оголошую, що США залучать 200 мільярдів доларів державного та приватного капіталу протягом наступних п’яти років для цього партнерства. Ми тут сьогодні, тому що ми разом беремо на себе це зобов’язання, як “Група семи”, у координації один з одним, щоб максимізувати вплив нашої роботи. Разом ми прагнемо залучити майже 600 мільярдів доларів від G7 до 2027 року".
Серед перших ініціатив Партнерства – інвестиції в сонячну станцію в розмірі 2 мільярдів доларів в Анголі, інвестиції у 320 мільйонів доларів на будівництво лікарні в Кот-д'Івуарі та інвестиції на 40 мільйонів доларів для сприяння регіональній торгівлі енергоресурсами в Південно-Східній Азії.
26 червня у Німеччині, у Баварських Альпах, відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.
Блінкен розповів, чому Росія програє війну, і як санкції з'їдають російську економіку
Недільні ракетні обстріли Києва та інших українських міст - це чергова спроба Росії налякати українців. Так коментує посилення російських обстрілів Державний секретар США Ентоні Блінкен.
“Ми бачимо час від часу, відколи Путін програв боротьбу за Київ і змушений був змістити свою увагу на східну та південну Україну, що вони запускають ракети, в основному, щоб тероризувати людей. Вони стріляють у житлові будинки. Є повідомлення, що вони влучили у дитячий садочок. Тут немає іншої мети, крім як спроба налякати українців”, - зазначив американський дипломат.
В інтерв’ю американському каналу CNN в рамках саміту “Групи семи” глава зовнішньополітичного відомства США заявив, що стратегічно Путін уже зазнав поразки на війні в Україні.
“Давайте не плутати тактичне і стратегічне. Якщо брати до уваги стратегічні цілі Путіна, він уже зазнав поразки. Його стратегічна мета була - покінчити з українським суверенітетом та незалежністю, стерти її (Україну - ред.) з карти, приєднати до Росії. Тут вони програли. І суверенна та незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін”, - сказав Ентоні Блінкен у розмові з американським журналістом Джейком Таппером.
Колективно ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали в руках все необхідне, аби відбити російську агресію.Державний секретар США Ентоні Блінкен
Відступ українських військових із Сєвєродонецька та посилення ракетних обстрілів Блінкен називає тактичними військовими діями.
“В той же час зараз у східній Україні триває тактична жорстока боротьба проти російської агресії, українські сили відштовхують, ці лінії постійно змінюються, є здобутки то з одного боку, то з другого. Але що справді важливо - стратегічна теза, що Путін не досягне успіху в тому, що він намагається досягти”.
Блінкен висловив переконання, що країни НАТО під час саміту у Мадриді цього тижня продемонструють велику єдність і силу.
“Колективно ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали в руках все необхідне, аби відбити російську агресію”, - запевнив Блінкен.
Ми бачимо прогнози, що російська економіка сторотиться на 8-15% наступного року.Держсекретар США Ентоні Блінкен
У неділю, 26 червня, країни “Групи семи” оголосили заборону на імпорт російського золота. За словами Блінкена, ці санкції значною мірою послаблять російську економіку.
“Це другий за прибутковістю експорт Росії після енергетики. Це близько 19 мільярдів доларів на рік. І переважко це експорт в межах країн “Групи семи”. Не дати доступ до прибутку на 19 мільярдів доларів в рік - це значна річ”, - коментує заборону екпорту російського золота Державний секретар США.
За словами Блінкена, санкції Заходу щодо Росії “мають драматичний ефект” на економіку країни.
“Ми вже бачимо прогнози, що російська економіка сторотиться на 8-15% наступного року”, - аналізує Держсекретар. За його словами, Кремль штучно наразі тримає курс рубля, втім це їм обходиться у велику ціну.
Блінкен також пояснив накопичувальний ефект санкцій на російську еукономіку:
“Тисяча великих міжнародних компаній залишили Росію. Ще є товари, які лишились на полицях, коли вони лишали, але вони закінчаться. І росіяни не матимуть змоги купувати речі, до яких вони звикли. Стандарти життя росіян знижуються. Ми бачимо витік мізків з Росії. 200 тисяч росіян, серед яких ті, що мають найкращу освіту, які працюють у найважливіших галузях, вони залишили країну. Багато іноземців, які працювали у важливих галузях, також залишили країну. Все це з часом буде накопичуватись і накопичуватись”.
У неділю, 26 червня, у Німеччині почався саміт "Групи семи". А наступного тижня, з 28 до 30 червня, у Мадриді відбудеться саміт НАТО.
Джо Байден: "Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки". Відео
"Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки" - президент США Джо Байден на саміті G7 в Німеччині
Джонсон та Макрон на саміті "Групи семи" домовились активізувати військову підтримку України - заява британського уряду
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі у кулуарах саміту “Групи семи” обговорили, серед іншого, питання допомоги Україні.
За даними британського уряду, сторони погодились забезпечити більше підтримки Україні в час війни проти російського вторгнення.
“Вони погодилися, що це критичний момент для перебігу конфлікту, і є можливість переламати хід війни”, - мовиться у заяві речника британського уряду.
“Президент Макрон привітав постійну військову підтримку України з боку прем'єр-міністра (Бориса Джонсона - ред.), і лідери погодилися активізувати цю роботу", – додав речник.
На своїй Твітер-сторінці британський прем'єр заявив: “Ми повинні підтримати Україну, щоб посилити її руку як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах. Президент Макрон і я погодилися активізувати нашу військову підтримку України в цей критичний момент, а також посилити англо-французьку співпрацю у сферах оборони та безпеки”.
Також видання Politico із посиланням на заяву британського уряду повідомляє, Борис Джонсон під час цієї зустрічі попередив Еммануеля Макрона, що будь-які спроби зараз врегулювати конфлікт в Україні лише призведуть до “тривалої нестабільності”.
За словами глави британського уряду, такий крок “дасть Путіну дозвіл маніпулювати обома суверенними державами та міжнародними ринками назавжди”.
Президент Франції раніше закликав "не принижувати Росію" через "історичну і фундаментальну помилку Путіна".
Водночас, як повідомляє видання Reuters із посиланням на представника французької сторони, президент Макрон під час зустрічі із прем'єр-міністром Великобританії підняв тему створення Європейської політичної спільноти.
Минулого місяця президент Франції запропонував створити Європейську політичну спільноту, яка б стала новою структурою. Як вважає французький лідер, це сприяло б тіснішій співпраці з країнами, що прагнуть до членства в ЄС. Британія також може бути частиною такої спільноти.
У неділю, 26 червня, у Німеччині відкрився саміт "Групи семи" - семи найбільших економік світу. Одне з головних питань їхнього порядку денного - підтримка України в час війни проти російського вторгнення. У кулуарах саміту в неділю відбулась також зустріч Президента США Джо Байдена із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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