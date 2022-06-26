Моторошні картини про війну українських художників показали на виставці-фандрейзингу в Сан Дієго

Картини, які допомагають сім’ям, що стали жертвами війни. Понад 140 робіт українських художників показали на виставці-фандрейзингу “Український голос” у місті Сан Дієго, що в Каліфорнії. Усі картини написані під час військових дій. Виставку організувало подружжя біженців з Києва, щоб зібрати кошти для постраждалих сімей у гарячих точках.

Уламки на площах порожнього Харкова, сльози українських жінок і сумні очі собак у покинутих квартирах. Роботи виставки “Український голос” хвилюють та бентежать, вони навіяні війною. Їх писали українські художники протягом останніх трьох з половиною місяців

“Моторошно на душі. Неймовірно сильні картини, дуже страшні почуття викликають ці роботи,”- ділиться своїми враженнями відвідувачка виставки Вікторія Ліндсей.

Понад 140 картин, які розповідають історію української війни від початку повномасштабного вторгнення до сьогодення зібрала київська фотографиня Женя Бродська. Вона переїхала до Сан-Дієго місяць тому разом із чоловіком. Кожна робота зачепила до глибини душі її особисто.

“Ми хочемо розказати історію, яка відбувається зараз в Україні, оскільки багато людей сприймає цю війну абстрактно,”- пояснює співорганізаторка виставки Женя Бродська.

“Усі ці роботи я зібрала під час війни, бо, на жаль, мені було дуже важко ділитися реальними фото. Тому в якийсь момент я почала поширювати картини українських художників, і таким чином у нас зібралась велика кількість робіт,”- розповідає співорганізаторка.

На виставці-фандрайзингу представлені або ексклюзивні принти цифрових робіт, або фото оригіналів у високій якості. Біля кожної є QR-код, за яким можна перейти на онлайн-опис конкретної події, що надихнула художника, а також побачити ціну роботи. Усі кошти відправляються конкретним українським сім'ям.

“Ми познайомилися з різними сім'ями в Америці, вони нам почали приносити гроші. Ми їх запитали, чому вони не передають ці кошти в Україну, тоді вони пояснили, що не хочуть працювати з великими фондами, бо не знають куди ці гроші відправляють. Кажуть, що мають намір допомогти конкретній сім'ї, яку можуть побачити,”- поділився співорганізатор виставки Самсон Бродський.

“Разом із волонтерською організацією Dream Ukraine знайшли 49 сімей з Бучі, Мелітополя, Маріуполя та Херсона, яким передадуть виручені кошти із продажу картин та приватних пожертв. Серед відвідувачів багато американців, які шукають способи допомогти Україні,”- розповідає Самсон.

“Через цю неспровоковану нічим бійню і руйнування, світ, який просто споглядає… я хочу щось зробити, тому я тут. Ці картини мене переслідуватимуть,” – ділиться Джіні Кембел, відвідувачка виставки.

Виставку “Український голос” організатори планують показати також в інших містах Америки, аби передати емоції війни більшій аудиторії та зібрати щонайбільше коштів.

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