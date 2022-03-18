Литва, Латвія та Естонія висилають загалом 10 російських дипломатів

З початку російського вторгнення понад 5 мільйонів українців – 12 відсотків населення – покинули свої домівки та стали вимушеними переселенцями. З них щонайменше 3,2 млн – біженці, які виїхали за межі України. І більше 2 млн – це внутрішньо переміщені особи. Такі дані під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого гуманітарій ситуації в Україні, оприлюднила Розмарі Дікарло, заступниця Генсека ООН з політичних питань.

Також у період з 24 лютого по 15 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 1900 жертв серед цивільного населення. В цілому загинуло 726 осіб, у тому числі 52 дитини. Поранено - 1174, з них 63 дитини. Проте, справжня кількість, за словами Дікарло, ймовірно, набагато вище.

«Більшість із цих жертв була спричинена застосуванням у населених пунктах вибухової зброї з широкою зоною впливу. Пошкоджено або зруйновано сотні житлових будинків, а також лікарні та школи», - зазначила заступниця Генсека.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також серйозно занепокоєне через повідомлення «про свавільні арешти та насильницькі зникнення цивільних, представників місцевих органів влади, а також громадських активістів у підконтрольних Росії районах. «Ми закликаємо до їх негайного звільнення», - фіналізувала Дікарло.

Виступаючи вона також згадала і про ситуацію довкола Маріуполя, назвавши її особливо тривожною.

«Багатьом маріупольцям, які не змогли безпечно евакуюватися, бракує їжі, води, електрики та медичної допомоги. Незібрані трупи лежать на міських вулицях. Вчорашній удар по Маріупольському театру, який, як повідомляється, служив бомбосховищем для переміщених мирних жителів, доповнює список нападів на цивільні структури», - додала Дікарло.

У той же час, за її словами, міжнародне гуманітарне право – дуже чітке: цивільні особи мають право на захист від небезпек, що виникають під час військових дій. Прямі напади на мирних жителів заборонені. «Не можна не бачити та заперечувати масштаби жертв серед цивільного населення та руйнування цивільної інфраструктури в Україні. Це вимагає ретельного розслідування та відповідальності», - попередила вона.

Також Дікарло нагадала, що наразі триває збір коштів у рамках програми «Ukraine Flash Appeal», і ООН звертається до всіх донорів із проханням прискорити її фінансування. Мета програми зібрати $1,1 млрд на допомогу 12 млн українців. Наразі профінансована на 36%.

У своєму виступі Дікарло згадала і про те, що російське вторгнення матиме значний вплив на ситуацію з цінами на продукти харчування, адже Росія та Україна забезпечують більше половини світових поставок соняшникової олії та близько 30 % пшениці. «Ціни на продукти харчування, паливо та добрива стрімко зростають. Ланцюги постачання порушуються. Усе це найбільше б’є по найбідніших і потенційно створює нестабільність у всьому світі», - попередила вона.

Під час засідання Ради Безпеки, більшість виступаючих засуджували дії Росії по відношенню до мирних жителів українських міст. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, наприклад, процитував російського президента Володимира Путіна. «Операція йде успішно, і в суворій відповідності до попередньо затвердженого плану». Ці слова сказані Путіним вчора, через три тижні після початку неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну. Діти є свідомою мішенню, враховуючи вчорашній обстріл Маріупольського драматичного театру. Будівля була повністю зруйнована, але укриття, на щастя, витримало. Воно не перетворилася на ще одну братську могилу, як, ймовірно, передбачав попередньо затверджений план Путіна. Звичайно, план Путіна не обмежується вбивствами лише дітей. Під загрозою перебувають усі цивільні українці та іноземні громадяни», - заявив він.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, у свою чергу, згадала, що російські ракети та бомби поцілили у 43 лікарні. «Журналісти АР повідомляють з місця подій та показують братські могили у Маріуполі – вузькі траншеї, які наповнені тілами дітей. Вчора російські війська скинули потужну бомбу, яка вразила театр у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Російське слово «діти» було спереду і ззаду, великими білими літерами, які можна було побачити з неба. Але російські війська все одно бомбили його», - зазначила вона.

У той же час постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, виступаючи, вчергове повторив тези, які відкидає Україна, що українські військові нібито «утримують жителів, як живий щит, не даючи їм евакуюватися».

Також він заявив, що Росія вирішила відмінити голосування у Раді Безпеці ООН за свій проект резолюції «Про погіршення гуманітарної ситуації в Україні», яке планувалося на 18 березня. За його словами, «делегації в ООН зіштовхуються з тиском Заходу». Проте, деякі дипломати такі дії постпреда Росії пов'язують з тим, що Росії не вдалося знайти достатньої кількості голосів в рамках РадБезу, які би підтримали проект російської резолюції.

Український постпред плани Росії назвав «кричущим лицемірством»: «На тлі подальшого загострення гуманітарної ситуації, Росія мала нахабство внести проект «гуманітарної резолюції» на розгляд Ради Безпеки. Звернення серійного вбивці до членів ООН з пропозицією стати одним із співавторів цього кричущого лицемірства є обурливим», - додав він.

Ми знаємо, якби Росія справді дбала про гуманітарні кризи, які вона створила, вона могла б просто припинити свої атаки на народ України.

Посолка США при ООН відразу відреагувала на цю заяву Небензі. «Мені на мить було приємно почути, що росіяни зупиняють голосування за свою фарсову гуманітарну резолюцію, яка була приречена на провал. Ми знаємо, якби Росія справді дбала про гуманітарні кризи, які вона створила, вона могла б просто припинити свої атаки на народ України. Але замість цього вони хочуть скликати ще одне засідання Ради Безпеки, щоб використовувати цю Раду як місце для дезінформації та для просування її пропаганди. Не забуваймо, що тут агресором є Росія. Вони мають війська всередині України. Вони вбивають людей всередині України», - заявила вона.