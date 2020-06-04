«Померла риба, отруєні тварини». 20 000 тон нафти потрапило у річку в результаті масштабного витоку в Росії

Близько 20 000 тон нафти потрапило до річки і забруднило ґрунт у російському місті Норильськ, що за полярним колом. Російський президент Путін запровадив надзвичайний стан в регіоні.

Прес-служба Слідчого комітету РФ заявила, що витік стався в результаті «просідання бетонного майданчика і руйнування резервуара».

Прорив резервуара стався у п’ятницю на підприємстві «Норнікель», повідомили ЗМІ. Руйнуванню могло сприяти потепління клімату та танення вічної мерзлоти, припускають у російських ЗМІ.

«Інцидент призвів до катастрофічних наслідків і вплив цього буде відчутний ще роки, - цитує заяву Сергєя Вєрховця, координатора російського представництва міжнародного Фонду дикої природи (WWF), CNN. - Померла риба, забруднилось пір‘я птахів, отруєні тварини».

Цей витік є другим за величиною за історію Росії, повідомив WWF агентству AFP.

Норільск є одним з найбільш забруднених міст планети, виявило дослідження НАСА 2018 року, проведене на основі даних супутників, пише The Guardian.

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