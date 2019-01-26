"Темний бік Кремля". Більше світла на війну РФ в Україні може пролити масштабний витік інформації - NYT

У п’ятницю проект DDoSecrets website розмістив в публічному доступі масштабну колекцію електронного листування, отриману шляхом хакерських зламів та витоків інформації. Про це першим повідомило видання The New York Times.

Розміщення цієї інформації багато хто сприйняв як символічну «відплату» Росії за кібернапади під час президентської кампанії в США 2016 року.

Однак, Емма Бест, журналістка з Бостона, яка допомагала організувати DDoSecrets website, наголосила на тому, що операція не мала на меті відплатити Росії.

«Ми намагались зібрати та поширити наявні матеріали з недостатньо дослідженої теми: російські владні кола, їх взаємозв’язки та операції впливу, - говорить Бест в коментарі виданню. – Люди мають лише побічне уявлення про це. Крім небагатьох експертів, цю тему не досліджували детально і в контексті».

Більшість матеріалів під назвою «Темний бік Кремля» зазначає видання, проливає світло на війну Росії в Україні, зв’язки Кремля з Російською православною церквою, операції олігархів та інше.

Частково ця іформація з’являлсь на інших сайтах, однак, цей витік вразив своєю масштабністю – 175 гігабайт інформації.

«Темний бік Кремля (108 гігабайт), сотні тисяч повідомлень та файлів від російських політиків, журналістів, олігархів, релігійних діячів та націоналістів\терористів в Україні», - йдеться в повідомленні групи DDoSecrets.

Серед документів – матеріали російського Міністерства внутрішніх справ, які в 2016 році відмовився публікувати WikiLeaks, матеріали російської хакерської групи «Шалтай Болтай», документи російської установи з експорту зброї «Рособоронекспорт» та те, що DDoSecrets назвали «хакерською хвилею», що стосувалась збиття літака MH17 над Донбасом в 2014 році.

Веб сайт, який веде пані Бест, побудовано подібно до WikiLeaks – він запрошує хакерів та актвістів надсилати і поширювати конфіденційні документи, пише NYT.

На думку видання, витокам інформації сприяють наступні фактори. Українські хакери активно працювали, щоб пролити світло на таємні російські операції в Криму та на Донбасі; активісти намагаються висвітлити порушення поліції та служб безпеки, а олігархи використовують хакерів в конкурентній боротьбі.

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