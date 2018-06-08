У США уродженця України засудили за незаконний вивіз в Росію військового обладнання

Мешканця Флориди Володимира Невідомого засудили до 26 місяців позбавлення волі

Володимир Невідомий, 32-річний уродженець України, який отримав американське громадянство і проживає в штаті Флорида, засуджений до 26 місяців тюремного ув'язнення і трьох років поліцейського нагляду за нелегальний вивіз в Росію військових приладів нічного бачення, тепловізорів і патронів для великокаліберної зброї.



Згідно з судовими документами, з квітня по листопад 2013 року Невідомий вів електронну переписку з покупцями з Росії, які проявили інтерес до придбання зазначеного обладнання, що підлягає експортному контролю з боку Держдепартаменту США. Відповідач встиг придбати як мінімум три збройові приціли нічного бачення ATN MARS 4x4, а також багатоцільовий тепловізор ODIN 61BW, надавши американським продавцям неправдиві відомості про те, що дані прилади не призначені для експорту.



Після того, як продавці переслали прилади на адресу Невідомого в південній Флориді, він переправив їх контакту в Росії, замаскувавши військове обладнання серед побутових товарів, які були відправлені через службу доставки вантажів, або через приватну російську поштову службу, що працює у Флориді.



У липні того ж року контакт в Росії замовив відповідачу одну тисячу великокаліберних патронів, які слід було доставити до Владивостока, однак цей вантаж був конфіскований Службою митного і прикордонного контролю США.



Для експорту зазначених товарів потрібна ліцензія або інший дозвіл, виданий Державним департаментом США.

За даними слідства як Невідомий, так і його співзмовники з проханням про отримання такої ліцензії не зверталися.

Володимир Невідомий визнав свою провину.

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