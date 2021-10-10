Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

WADA відкликало акредитацію Московської антидопінгової лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відкликало акредитацію московської антидопінгової лабораторії.

Як повідомило агентство Reuters, виконком Всесвітнього антидопінгового агентства WADA схвалив рекомендацію свого дисциплінарного комітету про відкликання акредитації у російської національної антидопінгової лабораторії.

Московську лабораторію, діяльність припиняли у 2020 році, вже повідомили про рішення виконкому. Лабораторія як і раніше не має права виконувати роботу, пов’язану з аналізом зразків крові для антидопінгових організацій.

Рішення WADA можна оскаржити у Спортивному арбітражному суді протягом 21 дня з моменту отримання рішення.

Як зазначає Reuters, російська влада традиційно відкидає підозри в тому, що застосування допінгу спортсменами підтримується на державному рівні.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і з використанням гімну на всіх міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Рішення ухвалене через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил.

Дивіться також: Опозиційні журналісти із Філіппін і Росії, Марія Ресса і Дмітрій Муратов, стали лауреатами Нобелівської премії миру.

Опозиційні журналісти із Філіппін і Росії, Марія Ресса і Дмітрій Муратов, стали лауреатами Нобелівської премії миру. Відео
Embed
Опозиційні журналісти із Філіппін і Росії, Марія Ресса і Дмітрій Муратов, стали лауреатами Нобелівської премії миру. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:56 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG