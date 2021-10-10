Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відкликало акредитацію московської антидопінгової лабораторії.

Як повідомило агентство Reuters, виконком Всесвітнього антидопінгового агентства WADA схвалив рекомендацію свого дисциплінарного комітету про відкликання акредитації у російської національної антидопінгової лабораторії.

Московську лабораторію, діяльність припиняли у 2020 році, вже повідомили про рішення виконкому. Лабораторія як і раніше не має права виконувати роботу, пов’язану з аналізом зразків крові для антидопінгових організацій.

Рішення WADA можна оскаржити у Спортивному арбітражному суді протягом 21 дня з моменту отримання рішення.

Як зазначає Reuters, російська влада традиційно відкидає підозри в тому, що застосування допінгу спортсменами підтримується на державному рівні.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і з використанням гімну на всіх міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Рішення ухвалене через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил.

Дивіться також: Опозиційні журналісти із Філіппін і Росії, Марія Ресса і Дмітрій Муратов, стали лауреатами Нобелівської премії миру.