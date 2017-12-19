США офіційно кажуть, що КНДР відповідальна за кібернапад з використанням вірусу WannaCry

Офіційний представник американського уряду відкрито звинуватив Північну Корею у глобальному кібернападі з використанням комп’ютерного вірусу WannaCry, який у травні заблокував понад 300 000 комп’ютерів у 150-ти країнах і вимагав виплати викупу.

Північна Корея упродовж понад десятиліття діяла особливо погано та практично безперешкодно, і її злісна поведінка стає щораз більш кричущою

Серед країн, що зазнали значного удару від кількох окремих хвиль кібернападів упродовж року була й Україна, де з підозрою дивляться на Росію.

Радник президента США з питань внутрішньої безпеки Томас Боссерт написав у виданні Wall Street Journal, що з північнокорейськими зловмисниками “взаємодіяли російські хакери і канадець”.

Боссерт наголосив, що Пхеньян буде відповідати за напад.

Майже одразу про північнокорейський слід у травневому нападі WannaCry заявляли фахівці, зокрема представники американcької фірми комп’ютерної безпеки Symantec та російської Kaspersky Labs.

У жовтні про упевненість щодо причетності Пхеньяна заявив представник британського уряду.

“Напад був дуже поширений, коштував мільярди і Північна Корея прямо відповідальна”, - пише Боссерт. “Північна Корея упродовж понад десятиліття діяла особливо погано та практично безперешкодно, і її злісна поведінка стає щораз більш кричущою”.

Reuters цитує фахівців, які вважають, що Північна Корея, опинившись під тиском міжнародних санкцій, шукає способів роздобути валюту і в результаті низки нещодавніх нападів могла отримати мільйони доларів.

Боссерт стверджує, що адміністрація президента Трампа буде застосовувати “стратегію максимального тиску, щоб обмежити здатність Пхеньяна вдаватися чи то до кібер, чи інших нападів”.

Північна Корея раніше відкидала усі подібні звинувачення.

Агенція Reuters цитує чільного посадовця в уряді США, який сказав, що в Америці дійшли до висновку “з високим рівнем впевненості”, що кібернапад із застосуванням вірусу WannaCry здійснила група Лазарус (Lazarus Group), яка виконує завдання уряду Північної Кореї.

Вірус WannaCry використовував вади переважно старих неоновлених версій операційної системи Microsoft Windows.

Деякі фахівці з комп’ютерної безпеки вказували, що зловмисники застосовували у нападі вкрадений програмний код Агентства національної безпеки США (NSA).

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