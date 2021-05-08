"Вашингтон Пост": Адміністрація Трампа таємно вилучала записи журналістів

Міністерство юстиції США в період президентства Дональда Трампа таємно вилучило записи телефонних розмов трьох кореспондентів газети «Вашингтон пост» (The Washington Post), які висвітлювали тему розслідування можливих зв'язків між Росією та президентською кампанією Дональда Трампа 2016 року.

Про це видання повідомило у п'ятницю, 7 травня.

Інцидент ще більше посилює напругу між урядом, інформаційними виданнями та активістами за свободу преси, які вважають вилучення у журналістів записів та їх особистих даних вторгненням у діяльність зі збору новин, що суперечить Конституції США.

У статті “Вашингтон Пост” виконувач обов'язків головного редактора видання Кемерон Барр заявив: “Ми глибоко занепокоєні таким використанням державної влади, щоб отримати доступ до повідомлень журналістів. Міністерство юстиції має негайно пояснити причини цього вторгнення в діяльність репортерів, які виконують свою роботу, у діяльність, яка захищена Першою поправкою (Конституції США - ред.)”.

Журналісти не виключають, що документи вилучили, аби виявити джерела, що постачали репортерам інформацію до статей на тему національної безпеки, опубліковані у перші місяці урядування Трампа.

Тоді слідчі ретельно перевіряли, чи координувала кампанія кандидата Трампа свої дії з Кремлем, аби вплинути на результати президентських виборів у США.

Вилучення даних було узгоджене з керівництвом Мінюсту минулого року.

Кореспонденти Еллен Накашима, Грег Міллер та Адам Ентус, які вже не працюють у “Вашингтон Пост”, отримали листи від 3-го травня про те, що Міністерство юстиції отримало дані про їхні домашні адреси, номери мобільних телефонів та місце роботи.

За даними "Вашингтон Пост", вилучені записи охоплювали період від 15 квітня до 31 липня 2017 року.

У керівних принципах Міністерства юстиції США щодо розслідування зливів у ЗМІ мовиться, що подібні дії допускаються лише тоді, коли всі інші способи отримання інформації були вичерпані.

Крім того, відомство повинно поінформувати про це репортерів, яких стосується справа, якщо не встановлено, що це може нашкодити розслідуванню або зашкодить інтересам національної безпеки США.

“Абсолютно необхідно, щоб нове керівництво Міністерство юстиції пояснило, коли саме прокуратура вилучила ці записи, чому вони тільки зараз повідомили про це “Вашингтон Пост”, і на яких підставах Міністерство юстиції вирішило відмовитись від презумпції попереднього інформування, у відповідності з їхніми керівними принципами, коли розслідування очевидно передбачає звітність за останні три роки”, - мовиться у заяві редактора видання.

За повідомленням «Вашингтон Пост», уряд також повідомив, що отримав розпорядження суду передати дані електронної пошти репортерів, де вказано, кому і коли журналісти відправляли електронні листи. Однак уряд вирішив не вилучати ці дані.

Міністерство юстиції не повідомило, про які саме статті йде мова. Утім "Вашингтон Пост" пише, що в цей період вони публікували статті, де йшлось, серед іншого, що міністр юстиції Джефф Сешнс раніше (до призначення на цю посаду), під час передвиборчої кампанії Трампа обговорював тему виборів із тодішнім послом Росії у США Сергієм Кисляком.

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