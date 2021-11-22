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5 вбитих і 40 поранених автомобілем, що проїхав через людей на передріздвяному параді у штаті Вісконсин

  • Голос Америки

Поліція в американському штаті Вісконсин підтверджує загибель принаймні п’яти людей і поранення понад сорока після того, як автомобіль проїхав через натовпи людей під час передріздвяного параду у неділю близько 16:40 за місцевим часом у місті Вакеша, що на захід від Мілвокі.

«Ми збираємо додаткову інформацію і цифри можуть змінитися. Багато людей самостійно діставалися до місцевих лікарень», - сказано у повідомленні міської влади в Twitter.

Поліція затримала одну особу і наразі не називає те що сталося терористичним нападом.

Згідно з початковими даними водій тієї автомашини втікав з місця можливого іншого інциденту.

Жахливе видовище було зафіксоване камерами, які транслювали парад, а також багатьма мобільними телефонами людей на тому місці.

На одному із записів видно, як позашляховик проламав загорожі, а також чутно те, що лунає як постріли.

Начальник поліції Вакеші Ден Томпсон сказав, що поліція намагалася зупинити автомобіль.

Серед жертв є дорослі і діти. Багато учнів брали участь у параді.

Влада скасувала уроки у понеділок у місцевих школах.

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