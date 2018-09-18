Треба бачити. Американці потужно висміяли драматичного ведучого-синоптика

Користувачі Instagram у низці гумористичних відеопародій нещадно і творчо висміяли ведучого каналу погоди, який драматизував силу вітру у зоні урагану "Флоренс".

Просто під час ефіру за ведучим, який ледь тримався на ногах від поривів вітру, спокійно пройшло кілька осіб, яких пориви вітру здається взагалі не зачепили

Днями ведучий каналу Weather Channel Майк Сайдел під час включення із зони у штаті Північна Кароліна, де вирує стихія, заявив, що ситуація довкола "надзвичайно погана" і у кадрі помітно боровся із поривами вітру, який, здавалося, ледь не валив його з ніг.

У кадрі також помітно очевидні пориви вітру, які рухають траву, одяг на чоловікові та ін. Проте просто під час ефіру поза ним спокійно пройшло кілька осіб, яких пориви вітру, здається, взагалі не зачепили. Сам чоловік у ході включення жбурляв у повітря предмети, щоб показати силу вітру. Загалом не викликає сумніву, що у вітер у кадрі був надзвичайно сильним.

Американці побачили у діях репортера перебільшення і їдко відповіли йому відеопародіями.

На одному із найкращих відео повз пародиста метушаться в різних напрямках візки з супермаркета, літають бляшанки з під пива, а його дощовик смикається в різні боки, завдяки другу, який під ним сховався.

"Повінь набула біблійних масштабів!", - стривожено виголошує інший пародист із... басейну.

Ведучий заслужив ще цілу низку наслідувань.

Інше відео показує юнаків, які "намагаються працевлаштуватись на Weather Channel".

Не обійшлося і без "фотожаби" із лохнеським чудовиськом. Мовляв, синоптики і не таке покажуть, щоб привернути увагу.

Канал став на захист репортера заявивши, що на момент виходу в ефір той довгий час працював і до того ж стояв у траві, де буцімто втримувати рівновагу було складніше, ніж на бруківці, по якій проходили особи, які з'явились у кадрі. Окрім того помітно, що журналіст під час включення намагався знайти позицію, за якої вітер не заважав би йому чути ведучого у студії через навушник і при цьому говорити у мікрофон. Його натужні маневри у кадрі могли бути віддзеркаленням саме цього процесу. Також не очевидно, який зріст та вагу має журналіст у порівнянні із особами, які пройшли за ним.

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