Білий дім заявив, що ЗМІ "вирвали з контексту" питання Трампа про ін'єкції дезінфікуючим засобом

Білий дім у п'ятницю заявив, що ЗМІ вирвали із контектсу коментарі президента США Дональда Трампа, які стосувались використання дезініфкуючого засобу проти коронавірусу.

Типово для ЗМІ безвідповідально виривати слова президента Трампа з контексту та створювати негативні заголовки

“Президент Трамп багаторазово заявляв, що американці повинні консультуватись із лікарями щодо лікування коронавірусу, - заявила речниця Білого Дому Кайлі Макінан. - Типово для ЗМІ безвідповідально виривати слова президента Трамп з контексту та створювати негативні заголовки".

Напередодні у ході брифінгу у Білому домі президент США вголос поміркував про можливість використання високих температур, світла та, як видається, ін'єкцій дезінфікуючими засобами для подолання коронавірусу.

“А ще є дезінфікуючий засіб, який за хвилину знищує його (коронавірус - прим. ГА). За одну хвилину. Тож може є спосіб, яким ми могли би досягнути подібного результату? За допомогою ін'єкції, або майже чистки, - заявив Трамп, - бо бачите це потраплє у легені і завдає їм значної шкоди. Тож було би чудово це перевірити. Для цього вам треба залучити лікарів, але як на мене, це звучить цікаво”.

Слова президента зустріли значну критику.

Компанія виробник дезінфікуючого засобу Lysol оприлюднила заяву, у якій наголосила, що її продукти у жодному разі не призначені для внутрішнього застосування.

Коментарі президента США прозвучали після презентації у Білому домі результатів дослідження, відповідно до якого сонячне світло, висока температура і вологість згубні для коронавірусу, і, отже, у літніх умовах поширення COVID-19 може значно сповільнитися. Про це у четвер повідомив Білл Браян виконуючий обов'язки заступника начальника науково-технічного управління Міністерства внутрішньої безпеки.

"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус - як на поверхні, так і в повітрі. Ми спостерігали аналогічний ефект і з температурою, і з вологістю, коли підвищення температури і вологості або того і іншого, як правило, створювало менш сприятливі умови для вірусу", - сказав Браян, виступаючи на брифінгу.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що його уряд отримує дуже позитивні оцінки роботи щодо подолання коронавірусу.

"Ми отримуємо дуже позитивні оцінки роботи федерального уряду щодо коронавірусу. Апарати штучної вентиляції легень, будівництво лікарень, розширення здатності лікарень приймати пацієнтів та тестування. Ми прекрасно працюємо щодо тестування. Покращення з кожним днем. Приємно спостерігати, як наша країна безпечно знову відкривається!" - заявив Трамп у Twitter.

За результатами нещодавнього опитування Associated Press - NORC Center for Public Affairs Research 41% американців позитивно оцінюють роботу президента США спрямовану на подолання коронавірусу. 60% вважають, що президенту США варто більше дослухатись до експертів.

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