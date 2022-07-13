Білий дім прокоментував звернення конгресвумен Вікторії Спартц щодо України

В Білому домі пообіцяли відповісти на звернення конгресвумен-республіканки Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.

“Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо”, - розповів у коментарі "Голосу Америки" координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.

Щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою.

“Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим”, - відповів Джон Кірбі.

Нагадаємо, 9 липня конгресвумен Вікторія Спартц оприлюднила заяву , в якій закликала Президента України Володимира Зеленського взятися за вирішення, як вона написала, тривалої внутрішньої проблеми в особі Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента України.

Також у зверненнях вона озвучила занепокоєння щодо нагляду за поставками американської зброї Україні, про що детальніше розповіла в інтервʼю “Європейській правді”. Зокрема, конгресвумен Спартц припустила, що надана зброя може опинитися в Сирії чи Росії.

Своєю чергою, в українському МЗС заявили, що Україна “максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки”.

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