На асамблеї ВООЗ закликатимуть до розслідування Ковід-19

Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) розпочинає 18 травня дводенну нараду представників 194 країн - членів, на якій зокрема розглядатимуть заклики до розслідування дій Китаю та самої організації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

На щорічну асамблею ВООЗ зазвичай збираються у Женеві, де міститься штаб-квартира організації, але у зв’язку з пандемією це зібрання відбувається у віртуальному режимі.

Президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував Китай у приховуванні інформації про Ковід-19, що на думку американського президента призвело до тяжких наслідків пандемії в різних країнах, включно зі Сполученими Штатами, де зареєстровано найбільшу кількість випадків.

Окрім допомоги країнам ВООЗ координує сотні досліджень і випробувань у пошуках вакцини й ліків для Ковід-19.

Трамп також звинувачував ВООЗ потуранні Китаєві і заявляв, що Сполучені Штати припинять сплачувати внески у бюджет організації, яка є одним з відомств ООН.

Опоненти президента Трампа стверджують, що, зосереджуючи критику на ВООЗ і на Китаї, він намагається виправдати дії своєї адміністрації на початку епідемії.

Про потребу прозорості і отримання від Китаю більше інформації про коронавірус заявляли й інші лідери, зокрема представники ЄС та лідери окремих європейських країн, а також Австралії тощо.

ВООЗ може відіграти ключову роль у з’ясуванні того, як з’явився новий коронавірус, і як Ковід-19 спричинив пандемію.

Але організація може надавати лише рекомендації країнам і допомагати координувати міжнародні дії, якщо уряди окремих країн виявляють бажання до співпраці.

Одним із важливих напрямків своєї роботи зараз ВООЗ називає “координацію сотень досліджень і випробувань у світі у пошуках вакцини та ліків для Ковід-19”.

Тайвань за дверима

Міжнародні суперечки стосовно Ковід-19 знову привернули увагу до Тайваню, який домагався участі в цьогорічній асамблеї ВООЗ, але Китай вчергове заблокував таку можливість.

Тайвань заявляє, що хоче поділитися зі світом своїм успішним досвідом боротьби з коронавірусом.

На острові з населенням понад 23 мільйони було зареєстровано лише 440 випадків Ковід-19 і лише 7 смертей з вірусом.

Але Китай не визнає за Тайванем права брати участь у міжнародних організаціях, і наголошує, що острів повинен визнавати себе частиною китайської території.

“Попри наші зусилля і небувалий рівень міжнародної підтримки Тайвань не отримав запрошення брати участь (в асамблеї ВООЗ)”, - цитує агентство Reuters тайванського міністра закордонних справ Джозефа Ву.

Урядовець додав: “Міністерство закордонних справ висловлює глибокий жаль і велике невдоволення тим, що секретаріат Всесвітньої організації охорони здоров’я подався під тиском китайського уряду і далі зневажає правом на здоров’я 23-мільйонів людей Тайваню”.

ВООЗ і Китай стверджують, що Тайвань отримує усю можливу допомогу та інформацію у зв’язку з пандемією.

США неодноразово сперечалися з Китаєм щодо права Тайваню повноцінно брати участь в організації.

З 2009 до 2016 року Тайвань брав участь у щорічних асамблеях ВООЗ у якості спостерігача, але Пекін заблокував таку можливість після того, як на Тайвані обрали нового резидента, якого Китай звинувачує у сепаратизмі.

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