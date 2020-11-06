ВООЗ оцінює загрозу коронавірусу на фермах після зараження людей від норок у Данії

Чільний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Майк Раян сказав на прес-конференції у Женеві 6 листопада про потребу жорстких заходів біобезпеки на звірофермах з норками, а також на інших фермах, щоб не допускати поширення коронавірусу між видами тварин і від тварин до людей.

Застереження з’явилося у день, коли уряд Данії запровадив суворий карантин у сімох районах країни після зараження людей новим варіантом коронавірусу від норок на звірофермах.

Мутації це нормальне явище. Ми від самого початку відстежуємо такі зміни вірусу.

Там заборонено роботу громадського транспорту, ресторанів, барів і проведення людних заходів. Людям також рекомендують не подорожувати до тих районів і не виїздити з них.

Раніше в Данії оголосили план знищення усього 17 -мільйонного поголів’я норок. Данія була одним з найбільших виробників хутра норки у світі.

Велике поголів’я норок на звірофермах є також у Китаї.

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила, що Данія намагається запобігти появі нових осередків коронавірусу у тваринному середовищі.

Представниця ВООЗ Марія ван Керхове сказала, що зараження вірусом між тваринами і людьми викликає стурбованість, але додала:

«Мутації - це нормальне явище. Ми від самого початку відстежуємо такі зміни вірусу».

Фахівці ВООЗ кажуть, що в інших тварин загроза передачі коронавірусу менша, ніж у норок.

Зараження новим варіантом коронавірусу у Данії викликало побоювання щодо дієвості вакцин від COVID-19, які розробляють в різних країнах.

Головний науковець ВООЗ Сумія Свамінатан сказала, що зараз ще рано робити висновки щодо впливу варіанту коронавірусу виявленого у норок.

«Нам треба зачекати, щоб побачити, які можуть бути наслідки, але я не думаю, що ми можемо робити висновки щодо того, чи ця мутація буде впливати на ефективність вакцини. Зараз ми ще не маємо доказів, що вона буде впливати», - сказала Сумія Свамінатан.

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