Чому президент Південної Кореї говорить про ядерну зброю

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль активізує обговорення щодо того, чи повинна його країна отримати ядерну зброю — крок, який змінить альянс США та Південної Кореї та динаміку регіональної безпеки.

Минулого тижня Юн потрапив у світові заголовки, коли під час брифінгу припустив, що Південна Корея може отримати власну ядерну зброю, якщо ситуація з безпекою у Північній Кореї погіршиться.

Коментар Юна був озвучений в контексті міркувань щодо найгіршого сценарію, а його помічники швидко заявили, що Південна Корея не відмовляється від своїх зобов’язань згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Все ж, коментар Юна був безпрецедентним, принаймні для періоду, відколи Південна Корея стала демократією.

«Це дуже важлива подія», — сказав Чеонг Сон Чан, старший науковий співробітник Інституту Седжонг, позапартійної дослідницької організації зовнішньої політики за межами Сеула. - До цього часу уряд Південної Кореї не розглядав самостійне ядерне озброєння, навіть як «план Б».

Юн неодноразово говорив про ядерну зброю.

Як кандидат у президенти наприкінці 2021 року Юн сказав, що розгляне можливість передислокації американської тактичної ядерної зброї, яка була виведена на початку 1990-х років. Нещодавно він також сказав, що Сполучені Штати та Південна Корея обговорюють ядерну співпрацю, яка, за його уявленнями, зрештою матиме такий самий ефект, як «обмін ядерним захистом» НАТО.

Мотиви Юна, певною мірою, прості.

Нещодавно Північна Корея почала частіше вдаватися до загрозливої поведінки, одночасно швидко розширюючи свій ядерний арсенал. У коментарях, опублікованих на Новий рік, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «експоненційно» збільшити запас ядерних боєголовок.

Багато хто в Сеулі вважає, що поточні структури альянсу між США та Південною Кореєю необхідно зміцнити, щоб компенсувати зростаючі загрози від Північної Кореї. У рамках цих зусиль вони хочуть більшої демонстрації військової сили союзників, у тому числі ядерних ресурсів США.

На ширшому рівні також існує занепокоєння щодо тривалості оборонних зобов’язань Вашингтона щодо Південної Кореї, особливо з огляду на недавні політичні потрясіння в США та відносну популярність зовнішньополітичних ідей на кшталт «Америка насамперед».

Ця динаміка допомагає пояснити те, чому все більше вчених, колишніх посадовців і колишніх чиновників тепер публічно підтримують розробку Південною Кореєю власної ядерної зброї.

Чого хоче Юн

Проте аналітики розділилися щодо того, чого Юн прагне досягти розмовами про ядерну зброю. Мало хто вважає, що Південна Корея справді намагатиметься отримати ядерну зброю, принаймні найближчим часом, враховуючи величезні ризики для економіки та безпеки, які супроводжуватимуть такий крок.

Натомість Юн міг використовувати цю проблему, щоб надіслати жорстке повідомлення Північній Кореї або задовольнити своїх консервативних союзників, які підтримують більш агресивний підхід до Пхеньяна.

Деякі колишні південнокорейські військові високого рангу закликали Південну Корею, яка вже є великим виробником ядерної енергії, розширити здатність придбати ядерну зброю, якщо вона вирішить це зробити. Деякі аналітики зазначають, що коментарі Юна можуть бути спрямовані на те, щоб згодом зробити цю ідею більш прийнятною.

Але найбільш очевидним поясненням є те, що Юн хоче публічно тиснути на Сполучені Штати, щоб вони надали надійніші гарантії оборони, за словами Го Мен Хюна, наукового співробітника Сеульського інституту політичних досліджень Асан.

«Я думаю, що Юн хоче, щоб адміністрація Байдена запропонувала подальше посилення заходів для розширеного стримування», — сказав Го. «Він хоче підкреслити, наскільки серйозно він дивиться на північнокорейську загрозу».

Останніми місяцями Південна Корея та Сполучені Штати домовилися збільшити спільні військові навчання та частіше розгортати в регіоні американські бомбардувальники та авіаносці, які можуть нести ядерну зброю. Минулого тижня військові Південної Кореї оголосили про проведення навчань зі Сполученими Штатами, які включатимуть сценарій використання Північною Кореєю ядерної зброї, хоча офіційні особи США заявили, що ідея «спільних ядерних навчань» не розглядається.

Для деяких жителів Сеула ці кроки недостатні. Вони стверджують, що Південна Корея повинна відігравати більшу роль у плануванні ядерних сил США. Але Південна Корея може ніколи не бути повністю задоволена, оскільки президент США остаточно вирішує, чи використовуватиметься ядерна зброя США в будь-якому окремому сценарії.

Що далі?

Хоча Юн може думати, що публічне обговорення ядерного варіанта змусить Сполучені Штати надати більше гарантій безпеки, «ймовірно, це призведе до протилежного ефекту — погіршення відносин», за словами Еріка Брюера, колишнього співробітника Ради національної безпеки Білого дому.

Брюер, який зараз працює у вашингтонській організації Nuclear Threat Initiative, сказав, що Сполученим Штатам «слід твердо закрити двері для будь-яких подальших розмов про озброєння Південної Кореї та уникати публічних суперечок із союзником».

«США мають чітко заявити публічно, що вони не підтримають придбання Південною Кореєю ядерної зброї, і що Вашингтон і Сеул зосереджені на реальних і поточних спільних зусиллях зі зміцнення альянсу. Вони також повинні в приватному порядку підтвердити, що такі Коментарі щодо розробки ядерної зброї є контрпродуктивними як для протидії загрозі від Північної Кореї, так і для зміцнення співпраці між США та Південною Кореєю у сфері безпеки та розширеного стримування», – додав він.

Якби Сеул намагався створити ядерну зброю, він міг би розірвати альянс США та Південної Кореї, сказав Брюер.

«Ідея про те, що якщо Південній Кореї вдасться просто переконати Сполучені Штати дозволити їй отримати ядерну зброю, все буде гаразд, є помилковою. Це все одно ризикуватиме санкціями, які вимагає Конгрес, де-факто припинить міжнародну співпрацю для її цивільної ядерної енергетичної програми та жорсткої відповіді з боку Китаю», – додав він.

Але якщо Північна Корея продовжить свої провокаційні запуски ракет та інші випробування зброї, Юн продовжуватиме відчувати тиск, щоб зробити більше, сказав Го з Інституту Асан.

"Є два шляхи погіршення ситуації для Південної Кореї. По-перше, загроза Північної Кореї посилюється, скажімо, через експоненційне збільшення ядерних запасів і міжконтинентальних балістичних ракет, - сказав він. - По-друге, стратегія відповіді США залишається неадекватною».

Лі Джухен долучився до роботи над статтею.