Чи вирішить "таємнича" угода США та Мексики імміграційну кризу?

Президент США Дональд Трамп підписав, як він каже, “ще одну дуже важливу частину імміграційної угоди з Мексикою”. Проте деталей Білий дім поки не розкриває.

В ефірі CNBC Трамп заявив, що це “ще один потужний інструмент”, аби контролювати сплеск мігрантів із Центральної Америки, це щось, “що США намагалися отримати від Мексики протягом 20 років”.

Це щось, “що США намагалися отримати від Мексики протягом 20 років”

Трамп додав, що американська та мексиканська сторони навмисно погодилися не розголошувати умов угоди на даний момент. Нове положення має бути затверджено парламентом Мексики. Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив сподівання, що документи ратифікують вже наступного тижня.

Демократи критикують документ за те, що, на їх думку, він не містить нічого нового і не здатен вирішити кризу на кордоні між США та Мексикою.

​Колеги Трампа по партії позитивно поставилися до підписання угоди. Хоча до цього, як кажуть експерти, республіканці з пересторогою ставилися до ідеї використання мит в якості важеля впливу.

Республіканці у Конгресі розуміють, що мита – це як податок на споживання для їх виборців

Торі Вайтінг, економістка the Heritage Foundation, в інтерв’ю Голосу Америки зазначила: "Республіканці у Конгресі розуміють, що мита – це як податок на споживання для їх виборців. І їх робота заступатися за виборців. Я думаю, вони пішли на поступки коли були введені інші мита, які, на мою думку, помилкові. Але думаю, цим разом дехто з них сказав: “Добре, ми бачимо, що відбувається, але це остання крапля”. Вони не хочуть продовжувати".

Переговори між Мексикою та США у Вашингтоні тривали кілька днів. Цілий тиждень іноземна делегація перебувала у американській столиці, не знаючи, хто і коли запросить їх для діалогу: Трамп перебував у Європі, Державний департамент до останнього не підтверджував домовленість щодо зустрічі. Під час неодноразових прес-конференцій у Посольстві Мексики чиновники на чолі з міністром закордонних справ поводилися спокійно: ніяких різких заяв, оцінок та прогнозів.

​У цій ситуації, кажуть експерти, Мексика виглядала дещо слабкою. Але це не означає, що у неї не було, чим відповісти Америці на можливі мита.

“У минулому вони вводили мита на свинину, яка є провідним експортним товаром США до Мексики. Це завдало значної шкоди американським виробникам свинини, які голосно говорили про наслідки. Я б очікувала чогось подібного, спрямованого на інші подібні сільськогосподарські товари з Середнього Заходу, з Великих рівнин і з місць по всій країні, які мають політичне значення для президента”, – каже Торі Вайтінг.

Торговельна палата США підрахувала: у разі введення 5-відсоткового мита на мексиканські товари, американські споживачі та бізнес переплачували б більше 17 мільярдів доларів щорічно у вигляді податків.

У цьому відео Михайло Комадовський пояснив на прикладі одного мексиканського ресторану у Вашингтоні, як це вплинуло б на звичайних споживачів.

Додамо, що сьогодні Президент Трамп пообіцяв ввести мита на імпорт китайських товарів у розмірі 300 мільярдів доларів, якщо китайський лідер Сі Цзіньпін не зустрінеться з ним у Японії під час саміту G20.

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