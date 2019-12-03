"Трамп скептичний щодо України через корупцію". Республіканці відповіли на ще не опубліковану доповідь Демократів щодо імпічменту

Президент Трамп має глибокий, щирий та адекватний скептицизм щодо України через її історію всюдисущої корупції

Як повідомляють американські ЗМІ, американські законодавці у Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США нині ознайомлюються із доповіддю, у якій Демократична партія виклала свої аргументи на користь імпічменту. Сьогодні ж має відбутись голосування за затвердження ціє доповіоді. Зміст доповіді поки не доступний загалу.

Як повідомляє журналістка ABC Кетрін Фолдерс, оприлюднення документа може відбутись сьогодні близько 6-ї вечора за місцевим часом, після голосування у Комітеті.

Між тим ще напередодні Республіканці у Палаті представників оприлюднили власну доповідь, у якій стверджують, що Демократична партії не навела доказів правопорушень з боку Трампа, які могли би стати підгрунтям для імпічменту. Як відзначає видання The New York Times, у якому ознайомились із змістом доповіді республіканців, підготовлений останніми документ "не визнає жодних порушень, чи навіть натяків на неналежну поведінку з боку президента США".

"Докази свідчать, що президент Трамп має глибокий, щирий та адекватний скептицизм щодо України через її історію всюдисущої корупції", - вказує доповідь.

Доповідь республіканців, серед іншого, називає розслідування Демократичної партії США щодо початку процедури імпічменту "зрежисованою кампанією покликаною перевернути нашу політичну систему".

"Розслідування демократів не є продуктом якогось серйозного порушення", - наголошують республіканці. При цьому вони кидають сумнів на свідення колишніх американських демократів, зауважуючи, що останні, мовляв, додумали наявність у Трампа неналежних мотивів для затримки надання допомоги Україні та вимог проветси розслідування, які, на думку Демократичної партії США, могли би зашкодити політичним конкурентам президента США.

Немає нічого неналежного у тому, щоб ставити серйозні запитання з приводу роботи сина екс-віце президента США Джо Байдена, Хантера у компанії Burisma

"Вони намагаються оголосити імпічмент президент Трампу, бо якісь бюрократи відчули дискомфорт через дзвінок президента США президенту України Володимиру Зеленському. Вони намагаються оголосити імпічменту Трампу через те, що якимось бюрократам виявився не до душі нетрадиційний підхід президента США до дипломатії", - йдеться у доповіді.

"Немає нічого протизаконног у тому, що три високопосадовці США - кожен з офіційною залученістю до українських справ - впливали на відносини між США та Україною і повідомляти про ці дії Держдепу США та лідерам Ради національної безпеки. Немає також нічого завідомо неналежного у залученості Руді Джуліані, бо українці знали, що він був каналом до Трампа, щоб переконати президента США, що президент Зеленський серйозно ставиться до реформ", - твердить доповідь республіканців.

Республіканці також наголосили у доповіді, що "немає нічого неналежного у тому, щоб ставити серйозні запитання з приводу роботи сина екс-віце президента США Джо Байдена, Гантера у компанії Burisma", або "з приводу спроб України вплинути на президентські вибори у США 2016-го року".

Це липове розслідування всього лише фінальний крок спланованої спроби очоронити Трампа

Провідні законодавці-республіканців також наголошують сьогодні, що Демократична партії не навела достатніх доказів порушень з боку Трампа.

"Докази зібрані протягом майже 2-х місяців свідчень не доводять жодного із закидів демократів проти президента США Дональда Трампа. Жодного quid pro quo. Жодного підкупу. Жодних доказів для імпічменту. Це липове розслідування всього лише фінальний крок спланованої спроби очоронити Трампа", - твітує про зміст доповіді підготовленої Республіканською партією конгресмен-республіканець Стів Скаліз (Steve Sclaise).

Доповідь республіканців зустріла гостру критику з боку низки коментаторів.

Наприклад оглядач Джаред Секстон твітує, що республіканці підготоували "не доповідь з приводу імпічменту, а цілком альтернативну реальність, яка немає жодного відношення до тої, у якій всі ми живемо".

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