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Претензії України та РФ на Крим загрожують багаторічним конфліктом на кшталт Карабаху чи сектору Гази - WP
Претензії України та РФ на Кримський півострів не дають надії на мирне дипломатичне врегулювання конфлікту, йдеться в повідомленні видання The Washington Post.
«Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв’язність конфлікту, і важко уявити, що боротьба за півострів буде вирішена без подальшого кровопролиття», – зазначає видання.
Як припускають у The Washington Post, це загрожує багаторічним територіальним конфліктом на кшталт Карабаху або сектору Гази.
Тим не менш, деякі західні офіційні особи сподіваються, що угода щодо Криму може стати «ключем до припинення війни».
Втім, українська сторона відкидає цю ідею як небезпечну наївність, а російська влада каже, що «не погодяться на те, що належить їй».
Видання також наводить слова президента Володимира Зеленського про те, що повернення Криму Україні «означатиме відновлення справжнього миру». І додає, що для Путіна «анексія Криму стала опорою його спадщини, яка впаде, якщо він втратить півострів», тому будь-які спроби Києва повернути собі Крим «перейдуть червону межу, яку диктатор не зазнає».
The Washington Post також цитує слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що «Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим».
«Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використовувати тактичну ядерну зброю», – сказав колишній британський військовий.
Призначений Москвою очільник Криму Сергій Аксьонов після низки повідомлень про звуки вибухів на півострові заявив про роботу ППО над Сімферополем.
Кремль 8 грудня визнав, що окупований з 2014 року Кримський півострів є вразливим до українських атак.
Упродовж останніх місяців було кілька вибухів на російських військових об’єктах у Криму або поблизу них, у тому числі скоординована атака повітряних і надводних безпілотників на ключовий російський військово-морський порт у Севастополі.
У жовтні Керченський міст, що з’єднує півострів із Росією, був частково зруйнований під час нападу, який Москва приписує Україні.
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Побоювання, що Росія може атакувати Україну з білоруського кордону, зростають – Мирослава Гонгадзе з українсько-білоруського кордону. Відео
Цього тижня Білорусь і Росія оголосили про переміщення військової техніки та об'єднаних сил ближче до кордону для так званих антитерористичних навчань.
- Голос Америки
Більше 82 000 українців та членів їхніх родин заїхали до США за програмою "Єднання заради України"
Більше 82 000 українців та членів їхніх родин заїхали до Сполучених Штатів Америки в рамках програми "Єднання для України" (U4U). Такі дані оприлюднила Імміграційна служба США у новому звіті.
Програма, яку уряд США розпочав, щоб допомогти українцям, які тікають від війни, що веде Росія проти України, дає право на в’їзд у Сполучені Штати Америки та перебування у країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом, так званим "гуманітарним паролем". Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США, йдеться на сайті Імміграційної служби.
Служба підтвердила заявки на участь в програмі більше 177 000 осіб, які підтримали українських біженців за цією програмою, мовиться у звіті.
Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які вже перебували в США. Така програма діє також і для осіб з Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.
Протягом 2022 та 2021 бюджетних років Імміграційна служба США отримала більше 483 000 заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту", що є "надзвичайним показником", йдеться у звіті. Майже половину таких заявок Служба схвалила.
- Голос Америки
Іран став одним із головних військових спонсорів Росії – військові експерти
Західні військові експерти пишуть, що Іран став одним із головних військових спонсорів Росії після того, як Москва розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.
Британська військова розвідка вважає, що між Росією та Іраном налагоджено військове партнерство, в якому Росія отримує ракети і дрони для нападу на Україну, а Росія надає Тегерану військову та технічну підтримку.
Як зауважують аналітики, «Росія, імовірно, витратила значну частину своїх запасів власних балістичних ракет малої дальності SS-26 «Іскандер», які несуть боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км», тож вона тепер «намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет».
Військова розвідка Великої Британії у своєму твіті додає, що у відповідь Росія, найімовірніше, запропонує Ірану «безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки».
Британська розвідка пише, що це «трансформує оборонні відносини» двох країн і прогнозує, що підтримка Іраном російських військових, ймовірно, зростатиме в найближчі місяці. Бо Росії потрібні іранські ракети «для продовження та розширення кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України».
Про те, що це партнерство становить загрозу не лише для України, але й для сусідів Ірану в регіоні, сказав американському каналу NBC News високопоставлений чиновник з адміністрації президента Байдена.
Урядовий експерт, імені якого канал не називає, наголосив, що у рамках розширеного партнерства Росія може постачати Ірану сучасне військове обладнання, включаючи гелікоптери та системи ППО.
Урядовець сказав, що за даними американської розвідки навесні іранські пілоти навчалися в Росії керувати російським винищувачем Су-35, що, за може свідчити про те, що Іран «може почати отримувати цей літак протягом наступного року». У зв’язку з тим, що ця техніка може збільшити загрозу для партнерів США у регіоні, американці поділилися з ними цією інформацією, повідомив урядовець.
Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що продаж Росії іранських безпілотників і ракет для використання в Україні, імовірно, був предметом переговорів заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Олександра Фоміна та начальника Генерального штабу збройних сил Ірану генерала Мохаммада Багері, що відбулися в Тегерані 3 грудня.
Як повідомляв «Голос Америки», у п’ятницю США наклали санкції на три російські організації, які брали участь у передачі іранських безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Серед цих організацій – Повітряно-космічні сили Росії, які отримують безпілотники, і 924-й державний центр безпілотної авіації Росії. Як завили представники адміністрації, особовий склад 924-го вирушив до Ірану, щоб пройти навчання, як поводитися з іранською зброєю.
Офіційні особи сказали, що США також «розглядають варіанти зібрати групу країн-однодумців для обговорення військового співробітництва між Іраном і Росією». США також працюють з іншими країнами, щоб унеможливити переміщення між Росією та Іраном обладнання, зброї чи грошей через територію цих країн.
- Голос Америки
«Якщо скласти зброю, буде не мир, а окупація». В Осло вручили Нобелівську премію миру
У норвезькі столиці Осло цьогорічні лауреати отримали Нобелівську премію миру. Нобелівський комітет присудив її «Українському центру громадянських свобод», ув’язненому білоруському активісту Алесю Бяляцькому та російській правозахисній організації «Меморіал».
Премія вартістю близько 900 тисяч доларів була вручена в суботу в річницю смерті шведського промисловця Альфреда Нобеля, який заснував премію в 1895 році.
Під час церемонії нагородження, яку транслювали на офіційному YouTube-каналі премії, українська лауреатка, очільниця «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук сказала, що українці у цій війні борються «за свободу у всіх її сенсах» і плаять за це «найвищу ціну».
«Ми, громадяни України всіх національностей, не маємо обговорювати своє право на суверенну та незалежну українську державу і розвиток української мови та культури», – сказала українська лауреатка у промові, яку вона виголошувала українською мовою.
Вона додала, що українці хочуть миру, але справедливого миру.
«Мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю. Тоді це не мир, а окупація. Ми знаходили тіла цивільних людей на вулицях та подвір’ях їхніх будинків після звільнення Бучі. Ці люди не мали зброї взагалі», – наголосила Матвійчук.
Вона сказала, що багато українських правозахисників мусили брати в руки зброю, щоб зупинити російську агресію.
«Ми, правозахисники, які багато років використовували право для захисту людей, не маємо жодних правових механізмів, щоб зупинити російські звірства. Тому багато хто із правозахисників були змушені із зброєю в руках захищати те, в що вони вірять», – сказала Матвійчук і назвала серед таких правозахисників Максима Буткевича, який перебуває у російському полоні. Вона також згадала кримського татарина Сервера Мустафаєва, який перебуває в російській тюрмі в’язень сумління через свою правозахисну діяльність.
Заклики до України «піти на компроміс» вона назвала «відкладеними воєнними загрозами» та закликала міжнародну спільноту створити трибунал для очільників Росії та Білорусі – Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.
Представник «Меморіалу» назвав війну проти України «злочинною»
Російський лауреат Ян Рачинський з «Меморіалу» у своїй промові розкритикував «божевільну і злочинну» війну президента Росії Володимира Путіна в Україні.
У сучасній Росії опір її агерсії називається «фашизмом» і став «ідеологічним виправданням божевільної та злочинної загарбницької війни проти України», сказав Рачинський.
Нагороду ув’язненого білоруського правохазисника Алеся Беляцького отримала його дружина, Наталія Пінчук, яка сказала, що Путін хоче перетворити Україну на «залежну диктатуру», подібно до того, як зробив з Білоруссю, де, як вона сказала, «голос пригнобленого народу ігнорується та зневажається».
60-річний Беляцький, чия організація «Вясна», документувала застосування білоруською владою тортур до політв’язнів і надала підтримку ув’язненим демонстрантам та їхнім родинам, був ув’язнений у липні 2021 року після масових вуличних протестів проти фальсифікацій виборів, в результаті яких Олександр Лукашенко залишився на чолі Білорусі на шостий президентський термін.
В Україні цьогорічну премія миру сприйняли неоднозначно
Норвезький Нобелівський комітет відзначив лауреатів за «видатні зусилля з документування військових злочинів, порушень прав людини та зловживання владою». «Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії», – мовиться з заяві комітету.
Присудження Нобелівської премії миру представниками України разом з представниками Росії та Білорусі викликало неоднозначні реакції в Україні.
В жовтні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, зокрема написав у пості в Twitter, що у Нобелівського комітету «цікаве розуміння слова «мир», якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю».
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