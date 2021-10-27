Держдеп США повідомив про видачу першого паспорта з позначкою "Х" в графі стать

Держдеп США видав перший американський паспорт з позначкою "стать Х". Відповідне повідомлення речника Держдепу Неда Прайса розміщено на сайті Держдепу США.

Як відзначає відомство, позначка "Х" стосується небінарних, інтерсекс, та гендерно неконформних осіб, які подаються на отримання американського паспорта, або документів, які засвідчують, що дитина народжена за межами США набуває громадянства країни (CRBA).

Як відзначив Нед Прайс, очікується що на початку наступного року всі відповідні системи та урядові форми буде оновлено, і відповідна опція буде доступна усім подавачам на паспорт.

"Я хочу підкреслити, з нагоди видачі цього паспорта, відданість Держдепу США просуванню свободи, гідності, та рівності усіх людей - включно з ЛБКТКІ+ особами", - наголосив речник Держдепу.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", Держдеп іде назустріч спільноті ЛГБТКІ+: американці зможуть обирати стать у паспортах без медичної сертифікації.

Дивіться також: У Німеччині презентували перший в світі комерційний завод із виробництва синтетичного газу