Я нічим не поступився на зустрічі з Путіним – Трамп

"Пам'ятайте, я нічого не програв, ми просто поговорили про майбутні переваги для наших країн" – написав Трамп у пості в Twitter.

Президент США також додав, що він "добре зблизився" із Путіним. "Це добре для всіх окрім корумпованих медіа!" – додав президент.

Минулого тижня Трамп був змушений виправдовуватися після того, як його заяви у понеділок на прес-конференції у Гельсінкі з російським президентом викликали хвилю критики у Сполучених Штатах. Він стверджував, що просто обмовився, коли сказав після зустрічі з Путіним, що він “не бачить причини”, чому Росія мала б бути відповідальною за втручання.

Пам'ятайте, я нічого не програв, ми просто поговорили про майбутні переваги для наших країн – написав Трамп​

Насправді, роз’яснив через добу американський президент, він мав сказати, що “не бачить причини, чому б Росія не була відповідально” за виявлені факти. Зауваживши, що російське втручання не вплинуло на результати виборів, на яких він переміг, Трамп підкреслив, що він “повністю довіряє і підтримує” розвідслужби своєї країни.

Пізніше представник Білого дому заявив, що під час наступної зустрічі Трамп і Путін говоритимуть про проблеми національної безпеки, які вже підіймались під час зустрічі у Гельсінкі. Зокрема, обговорюватиметься і питання російського втручання. Представник Білого дому не конкретизував, чи йдеться про втручання Росії у американську виборчу систему. На умовах анонімності він розповів, що президенти говоритимуть також про ядерне роззброєння, Північну Корею, Іран та Сирію.

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