Росія спробує налаштувати американців проти ядерного переозброєння: конгресмен США Торнберрі

Я підозрюю, що ми побачимо удосконалену методику та спроби з боку Росії вплинути на рішення, необхідні для втілення "Огляду конфігурації ядерних сил США". Це серйозно

Голова Комітету Палати представників США з питань збройних сил, конгресмен-республіканець Мак Торнберрі попередив, що Росія може спробувати вплинути на публічне обговорення планів модернізації збройних сил США та отримати вплив на противників ядерних озброєнь в америці. Про це пише видання Defense News.

Як відзначає видання, Торнберрі у ході виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень декілька разів наголосив на тому, що Росія готується, за допомогою соціальних мереж, роздмухати громадську опозицію до планів модернізації ядерного арсеналу США.

"Звісно ж є дуже щирі, доброзичливі опоненти", - заявив Торнберрі, - але після усього побаченого в останні півтора-два роки, нам варто заглибитись і переконатись, що росіяни не підживлюють наші внутрішні суперечності у той самий спосіб, який ми побачили в останні місяці", - заявив Торнберрі.

Після усього побаченого в останні півтора-два роки, нам варто заглибитись і переконатись, що росіяни не підживлюють наші внутрішні суперечності

Як відомо, нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив про наявність у Росії новітніх засобів доставки ядерної зброї, які здатні гарантовано оминати протиракетну оборону країн НАТО. У ході відео демонстрації при цьому було показано кадри крилатої ракети, яка обходить об'єкти ПРО в Атлантичному океані і завдає удару по штату Флорида у США.

Раніше у США було оприлюднено плани "Огляд конфігурації ядерних сил", який закликав до оновлення ядерного арсеналу США. Очікується, що інші програмні документи з питань ядерних сил США міститимуть заклики до значного збільшення бюджетних витрат на протиракетну оборону.

"Я підозрюю, що ми побачимо удосконалену методику та спроби з боку Росії вплинути на рішення необхідні для втілення 'Огляду конфігурації ядерних сил США'. Це серйозно", - також попередив Торнберрі.

При цьому у коментарі Defense News політик також наголосив на тому, що у 70-х та 80-х роках минулого сторіччя, як вказують розсекречені документи ЦРУ, СРСР фінансував та підтримував рухи проти ядерного озброєння.

Опитані виданням Defense News представники організацій, які виступають за контроль за ядерними озброєннями, у відповідь на закиди з боку американського законодавця, зазначили, що заяви останнього нагадують політику Маккартизму 50-х років минулого сторіччя, а у ядерної зброї вистачає критиків та противників і без втручання з боку Росії.

Дивіться також: Закриття Офісу Інституту Кеннана в Києві. Чому розгорівся конфлікт та якими будуь наслідки для української науки?