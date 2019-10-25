"Подивись, на якій машині ми катались по виноградниках Каліфорнії». Колега-американець показав мені фотографії новенької червоної Porshe 911, яку він із другом орендував у відпустці. "Давно мріяв покататись на такій! А послухай-но, як звучить мотор!"

Я запитала, як вони знайшли таку "машину мрій", і виявилось, що на сайті із каршерингу. Там власники пропонують здавати в оренду свої автомобілі. Часто такий спосіб знайти машину дешевший і простіший за послуги великих компаній з оренди авто. Завдяки таким сервісам жити у США, "країні автомобілістів", де у порівнянні з Європою громадський транспорт малорозвинутий, без власного авто обирає все більше молодих американців.

Лізинг – це щось середнє між кредитом та орендою. Ти їздиш на новій автівці і платиш щомісяця за неї кількасот доларів, без необхідності вносити перший внесок, як, наприклад, при купівлі у кредит. Але після двох-трьох років можеш повернути, або викупити машину. Такий варіант у Сполучених Штатах пропонують компанії автодилери.

Переваги: завжди їздиш на новому авто, і воно, скоріш за все, ще має гарантію від виробника, тож за обслуговування платитимеш менше.

Недоліки: існують обмеження на кількість кілометрів, які можна на такому авто проїхати на рік. А ще повертати машину треба в майже ідеальному стані - за подряпини доведеться доплатити.

Каршеринг Peer-to-peer, тобто "людина до людини", наприклад, Turo – це можливість взяти напрокат машину в її власника, без посередників. Якщо у традиційній компанії з оренди авто твій вибір бренду чи класу автівки суттєво обмежений, то через каршеринг можна вибрати конкретну конкретну марку, рік випуску авто й почитати відгуки людей про цю машину, або її власника. За відносно невелику суму можна навіть замовити щось справді екзотичне.

Переваги: часто нижча вартість оренди і страхування, а також можливість домовитись із власником про місце, де забираєш і повертаєш авто.

Недоліки: на відміну від великих компаній, приватні власники можуть віддавати машини не в ідеальному стані, також можуть обмежувати відстані, які можна проїхати.

Каршеринг Zipcar, Car2Go – це можливість орендувати машину у компанії на короткий час із оплатою похвилинно чи погодинно. Відчинити машину можна своїм смартфоном, а залишити - або на спеціальних стоянках, або просто припаркувати обабіч дороги, залежно від компанії.

Переваги: якщо поїздка на коротку відстань, скажімо в магазин, то це може бути дешевше, аніж орендувати подобово, або зручніше, ніж викликати таксі. Також вартість бензину включена до плати за оренду.

Недоліки: брати таким чином машину на довгий час не вигідно, а ще таких машин по місту відносно небагато, тож якщо вона знадобиться, її просто може не бути у потрібному місці.

Карпул – це фактично коли тебе підвозять незнайомці. Пасажири й водії групуються завдяки спеціальним додаткам, наприклад, Waze, або пасажирів просто підбирають у спеціальних місцях. Це вигідно тому, що для автівок із двома або трьома й більше пасажирами часто існують виділені смуги. Тож якщо їдеш не наодинці в машині, можна уникати значної кількості заторів.

Переваги: альтернатива громадському транспорту для пасажирів, які живуть за містом й змушені робити кілька пересадок, та водіїв, які можуть безплатно користуватися спеціальними смугами на оплачуваних дорогах і уникати заторів.

Недоліки: залежність від інших попутників-незнайомців.

Райд-шер – це опція в таксі-сервісах Uber (Pool) і Lyft (Share), коли під час твоєї поїздки можуть підбирати та висаджувати інших пасажирів. Алгоритм додатку підшукує людей, які їдуть у тому самому напрямку, що й ти. Часом тебе можуть підібрати або висадити буквально у тому ж місці, що й твоїх попутників, але часом водієві доводиться повертатись назад або робити зайві маневри, підбираючи людей, що суттєво подовжує дорогу.

Переваги: іноді суттєва економія на вартості поїздки.

Недоліки: поїздка може тривати набагато довше, тож це не опція, якщо поспішаєш на потяг або літак.

Водночас, такі варіанти можливі лише у великих міських агломераціях. В сільській місцевості у США найчастіше без однієї машини на кожного дорослого у родині – не обійтись, адже там фактично не існує громадського транспорту. Через це Сполучені Штати залишаються третьою у світі країною за кількістю автомобілів на душу населення – до 800 авто на 1000 людей.

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