Перемога команди Зеленського: що зміниться у відносинах України зі США?

Президентські, а відтак парламентські вибори змели зі сцени старі еліти, привівши до влади команду політичних неофітів – так описує дехто з експертів те, що відбулося в Україні. У виборців – небувалий оптимізм і високі очікування. А світ, який вже було втомився від України, дивиться з новою увагою і інтересом. Чи це вікно можливостей, чи простір для ризиків? І зокрема, чи слід чекати на зміни в українсько-американських відносинах?

“Я думаю, і в Україні, і в діаспорі дехто бачить більше ризиків ніж можливостей пов’язаних із приходом нової адміністрації", - сказав "Голосу Америки" політолог Андреас Умланд.

За його словами, "Порошенку справді вдалося вибудувати гарні стосунки і з Сполученими Штатами, і з Канадою. Але візит пана Зеленського до Торонто засвідчив, що політика України буде незмінною, і добрі відносини з Америкою збережуться. Я навіть сподівався б на певне перезавантаження, новий старт. Зросте інтерес американських політиків і медіа до України. Це може призвести до нових рішень, проектів. Зокрема в сфері військової підтримки. І, може, навіть виведення офіційних стосунків на новий, вищий рівень”.

добрі відносини із Америкою збережуться. Я навіть сподівався б на певне перезавантаження, новий старт.

Захід аплодував українським виборам – прозорим і демократичним. Аплодувати мало, кажуть політики. Українській демократії потрібна підтримка і захист. У Києві чекають реальних кроків: посилення санкцій проти агресора і візиту американського президента до України, переконана голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко.

“Чого хотілося б побачити з американської сторони – наприклад, санкції, які США можуть задіяти проти європейських компаній для того, щоб зупинити “Північний потік -2”. Коли ми говоримо про стратегічне партнерство між Україною і США, воно повинно супроводжуватися відповідними сигналами. Якби президент Трамп під час візиту до Варшави (у вересні) зумів завітати до Києва, ми би здивували президента Сполучених Штатів своєю гостинністю”, - сказала Гопко "Голосу Америки.

Нові можливості для стосунків Києва і Вашингтона бачать і в Світовому конгресі українців. Адже головні задекларовані цілі президента – досягнення миру на Сході і подолання корупції - збігаються з баченням діаспори. Відтак закордонні українці готові і далі лобіювати інтереси України на міжнародній арені, каже Євген Чолій з СКУ.

“Україна перебуває під постійною загрозою російської гібридної агресії. Українці діаспори переймалися тим, щоб нове українське керівництво було здатне в таких дуже складних умовах керувати країною. Я думаю, що Україна і надалі може розраховувати на підтримку діаспори”, - резюмує Чолій.

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