Як побороти депресію: досвід хворого, поради американського психолога

300 мільйонів людей у світі переживають депресію – це дані Міжнародної організації охорони здоров’я. 7% дорослих американців і 13% молоді мають підтверджений діагноз депресії. Депресія є другою найбільшою у світі причиною інвалідності. За даними результатів дослідження Світового банку в Україні за 2017 рік, Україна входить у десятку країн світу з найвищими показниками самогубств (24-32 випадки на 100 тисяч людей).

Що робити, якщо близька вам людина має депресивний стан? Яка альтернатива традиційним лікам? Журналісти "Голосу Америки" поспілкувалися із психологами та власне хворими на депресію.

Джон Видиш виготовляє флейту. Він живе один, майструє вдома, рідко перетинається з іншими людьми. У громаді його називають вовком-одинаком. Джон вже багато років страждає на депресію. І лише відкриття для себе хобі, в яке закохався і яке стало професією, свого часу утримало чоловіка від самогубства. .

"Це (заняття, створення інструментів) дало мені сенс життя, спосіб зрозуміти для чого я живу. Раптом замість того, щоб просто перебувати на цій планеті і просто перебиватися з дня на день, я почав створювати інструменти, які люди можуть використовувати і покращувати своє життя. Тобто це сприймалось як призначення", - розповідає Джон Видиш, американеь з українським корінням.

Джон відразу відчув позитивний ефект, який має на його самопочуття процес виготовлення власноруч інструментів і сама музика.

"І що я помітив: коли грав, мене це заспокоювало, я ставав веселішим, більш збалансованим, знаходив мир всередині себе", - ділиться музикант.

Ліків, здатних позбавити людину депресії не існує, розповідають психологи. Медикаменти лише допомагають хворим полегшити відчуття пригніченості до того рівня, коли може допомогти психотерапія.

Психолог з Центру переживань та зміни поведінки Рейчел Сингер каже: "Найкращий спосіб лікування депресії - це об’єднати ліки з когнітивно-поведінковою терапією. Ліки послаблюють деякі симптоми до того рівня, коли інша стратегія зі стресостійкості починає працювати, і більш ефективна".

Взяти на себе відповідальність, каже психолог, є одним із дуже ефективних методів протидії депресії. Соціальні зв'язки також приборкують депресивний стан.

"Мати хоча б одну людину в житті, яка тебе підтримує, може дуже допомогти. Так, домашні тварини можуть дуже допомогти. Є гарне дослідження, яке доводить, що проведення часу з тваринами дуже заспокоює. Гладити, наприклад, собаку, і фокусуватись на цьому, спостерігати, як тварина заспокоюється. Це свого роду ментальна терапія", - каже психолог.

У Джона вдома – два пса-маламута, суміш вовка і собаки. Чоловік розповідає, що домашні тварини для нього – це і відповідальність, і практично єдині соціальні зв’язки, які він має.

Ми запитали Джона, що б він порадим людям, які переживають депресію.

"Заведіть собаку (або іншу тварину, яка буде на вас покладатись). Одна з речей, яка тримає мене на цій землі, той факт, що це був би дуже егоїстичний крок, відносно цих двох тварин, які без мене не зможуть вижити. Важливо відчувати себе потрібним. Важливим. Що хтось тебе потребує", - каже Джон.

Друга річ, яка йому допомагає, це музика.

"Коли я граю, я передаю енергію, і намагаюсь принести у світ мир та гармонію, ніби музика є магічною. Тільки те, що ти слухаєш музику, вже приносить в твоє серце мир, баланс, спокій і радість", - ділиться він.

Запобігти депресії неможливо. Утім, можливо зменшити рівень стресу.

"Зменшивши загалом рівень стресу може цьому допомогти. Зробити життєвий вибір, обрати роботу, яку ти справді любиш, оточити себе позитивними людьми, які тебе підтримують, замість тих, які критикують і не ставляться до тебе добре", - радить психолог з Центру переживань та зміни поведінки Рейчел Сингер.

Психолог запевняє, депресії не варто соромитись. Це така ж хвороба, як будь-яка фізіологічна недуга. Визнати депресивний стан є першим кроком аби собі допомогти, каже фахівець.

"Це хвороба, якій ми намагаємось протидіяти. Вона не визначає нашу сутність. Вона ускладнює наше життя але ми можемо навчитися жити з нею", - каже психолог.

Кожна людина може допомогти тому, хто перебуває у депресивному стані. Інколи, для цього достатньо бути просто поруч.

"Навіть сказати: я не знаю, що ти насправді почуваєш, але в моєму житті бували моменти, коли я відчував щось схоже. Або: я не знаю, через що ти зараз проходиш, але я хочу тобі допомогти, я хочу тебе вислухати. Треба просто бути в їхньому житті", - каже психолог Рейчел Сингер.

При цьому психолог попереджає, що поведінкова терапія допомагає не всім хворим, адже депресія може передаватись через гени від народження.

Джон Видиш розглядає душу людини немов музичний інструмент.

"Флейта лише тоді добре грає, коли з середини вона – чиста і гладка. Дуже схоже, як і в людини. Коли людина, що має проблеми всередині, розмовляє, ти чуєш її злість, презирство, гіркоту, вона стурбована. Але коли ти всередині себе вичистив, звільниш себе від турбот, ти звучиш значно краще, тоді ми стаємо прекрасними людьми, мирними, спокійними", - каже музикант.

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