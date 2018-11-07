Шпаргалка про вибори у США від New York Times

"Пам'ятайте. Республіканцям треба виграти у більшій кількості спірних округів, ніж потрібно демократам, бо значно більше нині займаних ними місць у сенаті під питанням. Тож будь-яка перемога республіканців це лише скромний привід для оптимізму для республіканців, а будь-яка перемога демократів - солідний привід непокоїтись для Республіканської партії", - пише The New York Times.
Загалом, як відзначають оглядачі, ймовірним виглядає сценарій за якого республіканці посилять свій контроль над Сенатом, у якому зараз мають мінімальну більшість, але при цьому втратять контроль над Палатою представників, або ж - матимуть мінімальний контроль там.
Палата представників Конгресу
Ключові перегони для Демократів: Палата Представників
Кентуккі: Енді Барр (Р) vs. Емі Макграт (Д)
Перемога демократів тут - привід для оптимізму цієї партії. Республіканцям цього замало загалом.
Вірджинія: Дейв Брат (P) vs. Абігейл Спaнбергер (Д)
Та ж ситуація - перемога демократів хороший знак для них.
Вірджинія: Скотт Тейлор (Р) проти Елейн Лурія (Д)
Знову ж - республіканці отримають лише незначний привід для загального оптимізму
Флорида: Росс Спано (Р) vs. Крістен Карлсон (Д)
Те саме - республіканцям ще рано радіти, якщо переможе їх кандидат.
Флорида: Карлос Курбело (Р) vs. Деббі Мукарсел-Павелл (Р)
Якщо демократи перемагають тут - це вже справді хороший знак для них.
Нью-Джерсі: Том МакАртур (Р) vs. Ендрю Кім (Д)
Те саме. Демократів перемога потішить більше.
Пенсильванія: Брян Фіцпатрик (Р) vs. Скотт Валлес (Д)
Все аналогічно!
Сенат
Республіканці, ймовірно, збережуть контроль у Сенаті, якщо демократи втратять один або більше з наступних штатів (перераховані у порядку закриття виборчих дільниць)
Індіана
Міссурі
Флорида
Нью-Джерсі
Монтана
Демократи повинні виграти всі ці п'ять перегонів, щоб мати шанс отримати більшість у Сенаті. Їм також доведеться виграти три з цих чотирьох виборчих змагань
Теннессі
Техас
Аризона
Невада
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