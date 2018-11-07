Шпаргалка про вибори у США від New York Times

"Пам'ятайте. Республіканцям треба виграти у більшій кількості спірних округів, ніж потрібно демократам, бо значно більше нині займаних ними місць у сенаті під питанням. Тож будь-яка перемога республіканців це лише скромний привід для оптимізму для республіканців, а будь-яка перемога демократів - солідний привід непокоїтись для Республіканської партії", - пише The New York Times.

Загалом, як відзначають оглядачі, ймовірним виглядає сценарій за якого республіканці посилять свій контроль над Сенатом, у якому зараз мають мінімальну більшість, але при цьому втратять контроль над Палатою представників, або ж - матимуть мінімальний контроль там.

Палата представників Конгресу

Ключові перегони для Демократів: Палата Представників

Кентуккі: Енді Барр (Р) vs. Емі Макграт (Д)

Перемога демократів тут - привід для оптимізму цієї партії. Республіканцям цього замало загалом.

Вірджинія: Дейв Брат (P) vs. Абігейл Спaнбергер (Д)

Та ж ситуація - перемога демократів хороший знак для них.

Вірджинія: Скотт Тейлор (Р) проти Елейн Лурія (Д)

Знову ж - республіканці отримають лише незначний привід для загального оптимізму

Флорида: Росс Спано (Р) vs. Крістен Карлсон (Д)

Те саме - республіканцям ще рано радіти, якщо переможе їх кандидат.

Флорида: Карлос Курбело (Р) vs. Деббі Мукарсел-Павелл (Р)

Якщо демократи перемагають тут - це вже справді хороший знак для них.

Нью-Джерсі: Том МакАртур (Р) vs. Ендрю Кім (Д)

Те саме. Демократів перемога потішить більше.

Пенсильванія: Брян Фіцпатрик (Р) vs. Скотт Валлес (Д)

Все аналогічно!

Сенат

Республіканці, ймовірно, збережуть контроль у Сенаті, якщо демократи втратять один або більше з наступних штатів (перераховані у порядку закриття виборчих дільниць)

Індіана

Міссурі

Флорида

Нью-Джерсі

Монтана

Демократи повинні виграти всі ці п'ять перегонів, щоб мати шанс отримати більшість у Сенаті. Їм також доведеться виграти три з цих чотирьох виборчих змагань

Теннессі

Техас

Аризона

Невада

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