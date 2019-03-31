Як українці голосують на виборчих дільницях у США: гімн України у Нью-Йорку та інші світлини

Українці у США беруть участь у голосуванні на виборах президента України на чотирьох дільнцях, розташованих у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско. Багато хто долає сотні кілометрів для того, щоб взяти участь у голосуванні.

Ось так виглядає процес голосування на виборчій дільниці у столиці США Вашингтоні.

Виборча дільниця у місті Вашингтон охоплює округ Колумбію, штати Алабама, Аляска, Арканзас, Вірджинія, Делавер, Джорджія, Західна Вірджинія, Кентуккі, Луїзіана, Меріленд, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Теннессі, Техас, Флорида, острови Антигуа і Барбуда, Тринідад і Тобаго.

А перед виборчою дільницею у Нью-Йорку місцеві українці виконали гімн України.

Сама ж виборча дільниця Нью-Йорка виглядає так:

На виборчій дільниці Нью-Йорка голосують українці зі штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Массачусетс, Пенсильванія, Мейн, Нью-Гемпшир, Роуд-Айленд та Вермонт.

А це черга перед виборчою дільницею у Чикаго:

На дільниці у Чикаго голосують громадяни України, що мешкають в штатах Айова, Вісконсин, Іллінойс, Індіана, Канзас, Міннесота, Мічиган, Небраска, Південна Дакота, Північна Дакота.

А це перші виборці, які проголосували на дільниці в Сан-Франциско:

Межі дільниці в Сан-Франциско охоплюють штати Айдахо, Арізона, Вайомінг, Вашингтон, Гаваї, Каліфорнія, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта.

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