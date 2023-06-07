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Китай стурбований, Туреччина пропонує "міжнародне розслідування" - як світ реагує на підрив дамби
США, Китай, НАТО та країни Балтії реагують на руйнування Каховської ГЕС, називають скоєне "гуманітарною трагедією" та "екологічною катастрофою" і закликають до розслідування.
Міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм наголосила, що США стежать, як прорив дамби може позначитись на безпеці Запорізької АЕС.
“Пошкодження Каховської дамби є гуманітарною трагедією, яка розгортається. Зокрема і для енергетичної безпеки України. Енергетичні експерти та українські партнери дійшли висновку, що безпосереднього ризику для Запорізької АЕС немає. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію. Ми - з Україною”, - написала у Twitter Міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм.
Про те, що в Україні розгортається екологічна катастрофа, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У середу, 7 червня, він обговорив ситуацію навколо зруйнованої дамби з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
“Розмовляв з Дмитром Кулебою про жахливе руйнування Каховської дамби, яке призвело до переміщення тисячі людей і спричиняє екологічну катастрофу в Україні”, - пише у Twitter Єнс Столтенберг.
Генсек НАТО повідомив, що глава МЗС України Кулеба візьме участь онлайн засіданні Комісії “НАТО-Україна”, яке заплановане на четвер, 8 червня.
Напередодні у середу Китай висловив "серйозну стурбованість" через вибух на Каховській дамбі. Про це повідомило видання NBC.
“Ми висловлюємо нашу серйозну стурбованість руйнуванням дамби на Каховській ГЕС і глибоко стурбовані гуманітарними, економічними та екологічними наслідками”, — заявив речник МЗС Китаю Ван Венбін.
Китай, за словами речника МЗС країни, закликає всі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та захищати цивільних осіб та цивільну інфраструктуру.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив руйнування дамби з президентами України та Росії. Ердоган закликав Зеленського та Путіна створити міжнародну комісію для розслідування інциденту, до якої увійдуть воюючі сторони, а також Туреччина й ООН.
Прес-служба офісу Ердогана повідомила, що у розмові з президентом України турецький глава держави запропонував метод створення комісії, подібний до того, коли укладались Чорноморські зернові угоди.
“Президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській греблі може бути створена комісія за участю експертів воюючих сторін, ООН та міжнародної спільноти, включаючи Туреччину”, — йдеться у повідомленні офісу президента Туреччини.
Українська сторона наразі не прокоментувала цієї пропозиції. При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що в розмові з турецьким колегою розповів йому про гуманітарні та екологічні наслідки прориву Каховської ГЕС, зокрема, про ризики для Запорізької атомної станції.
“Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема, кримських татар, а також продовження й розширення зернової ініціативи”, - написав президент України.
Президент додав, що Україна передала Туреччині список нагальних потреб для ліквідації повеней.
Три країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - назвали руйнування Каховської дамби “воєнним злочином”.
Президент Литви заявив, що руйнування Каховської ГЕС є навмисним “воєнним злочином”, за який Росія має понести відповідальність, про це повідомляє видання Reuters.
“Це воєнні злочини, це злочини агресії. І я вважаю, що ті, хто дозволяє собі подібне, рано чи пізно сядуть на лаву підсудних з опущеною головою і візьмуть ту відповідальність, яку повинні понести”, - зазначив президент Науседа.
“Цей воєнний злочин призведе до екоциду, величезних економічних збитків і переміщення тисяч людей. Винні у воєнних злочинах повинні бути притягнуті до спеціального трибуналу”, — написав у Twitter міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
“Росія є терористичною державою, і її потрібно зупинити. Ми повинні посилити підтримку України та притягнути до відповідальності воєнних злочинців”, — написав у Twitter Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії, який у липні має скласти присягу президента країни.
Мінагрополітики України повідомило у середу, що руйнування Каховської дамби призведе до затоплення десятків тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на півдні України та може перетворити щонайменше 500 тисяч гектарів землі, що залишилися без зрошення, на “пустелю”.
За даними Світового банку, Україна має загалом 33 мільйони гектарів сільськогосподарських угідь. Тож майже 2% цієї площі можуть висохнути.
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- Голос Америки
На тлі повідомлень про пошкодження аміакопроводу в Україні, світові ЗМІ наводять наратив Росії про аміак як умову експорту зерна
Неодноразові російські обстріли трубопроводу, що використовувався для транспортування аміаку з Росії через Україну, призвели до його серйозного пошкодження та витоку аміаку на Харківщині - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він заявив про російські обстріли аміакопроводу у Куп'янському районі: “Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка”.
Російський наратив про аміак як причину блокування експорту зерна
Окрім загрози довкіллю і мешканцям сіл на Харківщині, більше уваги міжнародних ЗМІ у контексті пошкодженого трубопроводу наразі зосереджено на блокуванні Росією зернової угоди. Оскільки саме відновлення транзиту аміаку Кремль висував як одну з умов роботи зернового коридору, заблокованого ним же.
Як повідомляв Голос Америки, у відповідній угоді, яку підписувала Україна з іноземними партнерами, не йдеться про аміакопровід. Таку заяву зробив заступник міністра реконструкції України Юрій Васьков. Він сказав, що Україна відмовляється транспортувати російський аміак через свою територію (з часу повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році) в обмін на повноцінну роботу зернової угоди.
Натомість, вказують ЗМІ, “транспортування аміачних добрив з Росії через Україну може мати центральне значення для майбутньої угоди про зерно”, а пошкодження трубопроводу “може ускладнити переговори навколо угоди”.
Раніше речник ООН Стефан Дюжаррік казав, що “експорт аміаку є частиною підписаної угоди”. Йшлося про домовленості поміж ООН, Росією і Туреччиною, коли Україні зокрема було запропоновано для відновлення експорт зерна “почати підготовку до відновлення транзиту російського аміаку”, - писав Голос Америки.
За даними джерел Reuters, зусилля ООН стосовно виконання російської умови про транзит аміаку є “взаємовигідною пропозицію” та “намаганням врятувати Чорноморську зернову угоду”, що дозволяє безпечний експорт зерна.
“ООН хоче провести паралельні переговори щодо розширення Чорноморської угоди, яка була узгоджена в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів”, - повідомило джерело Reuters.
Представниця МЗС Росії Марія Захарова наполягає, що аміакопровід “був ключовим для глобальної продовольчої безпеки”, – цитує посадовицю Reuters. Російське Міноборони назвало винуватцями у пошкодженні трубопроводу “українську диверсійну групу”.
Україна заявляє про витік 134 тонн аміаку
У вівторок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський допустив, що Україна може відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса. “В цілому, якщо говорити про аміак, якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то ми розуміємо, що так, якщо це буде потрібно”, – сказав він на прес-конференції.
Щодо пошкодження аміакопроводу, то стався витік 134 тонн аміаку, - повідомив Синєгубов. Він також озвучив дані Гідрометцентру, згідно з якими хмару з аміаком віднесло у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
На Харківщині місцеві органи охорони здоров’я інформують мешканців, як діяти, щоб уберегти себе від хімічного отруєння аміаком.
Аміакопровід, найдовший у світі, тягнеться приблизно 2470 кілометрів від російського Тольятті на річці Волга до трьох чорноморських портів. Він був закритий після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, – нагадує Reuters.
РФ шантажує світ, шантажує саме добривами.Олексій Данілов
Секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” з приводу дозволу на відновлення експорту аміаку заявив: “РФ шантажує світ, шантажує саме добривами. На превеликий жаль, у неї та Білорусі є певна монополія на певні види добрива. І питання вкрай складне. Єдине я можу сказати, що якщо будуть умови гарантовані для нашої країни країнами-партнерами, питання може розглядатися і не значить, що ми на це питання маємо давати згоду. Інше питання – ми не маємо з вами права підтримувати країну-терориста, щоб вона заробляла, користуючись нашою інфраструктурою, нашою територією”.
В статті використано матеріал Reuters.
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"Оголосіть Росію державою-терористом": мітингувальники перед Білим домом після підриву Каховської дамби. Відео
6 червня перед Білим домом у Вашингтоні відбувся мітинг “Оголосіть Росію державою-терористом”. Організатори розповідали про підрив Каховської дамби та закликали американців звертатися до своїх представників у Конгресі, щоб ті голосували за визнання Росії державою-терористом.
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Найбільшим внеском Китаю у встановлення миру в Україні було б переконати Росію вивести війська – посол США у Пекіні
Найбільшим внеском Китаю у встановлення миру в Україні буде, якщо Пекін переконає Москву вивести свої війська з України та відновити її суверенітет, заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс на заході у Вашингтоні в середу.
"Ми дуже сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір – що Китай буде підштовхувати Росію, дотримуватись міжнародного права, вивести свої війська та відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Цього хоче і очікує світ", – сказав американський посол у Китаї відеозв’язком з Пекіна під час конференції 2023 Global Impact Forum, недержавної організації, що підтримує американське глобальне лідерство US Global Leadership Coalition.
Ніколас Бернс звернув увагу на те, що коли півтора місяця тому Китай опублікував свою позицію щодо миру в Україні, вона включала 12 пунктів, і першим пунктом у цих пропозиціях було те, що «вони сказали, що вірять у суверенітет і територіальну цілісність будь-якої країни».
«Ось що поставлено на карту в незаконній війни Росії проти України, це – суверенітет і територіальна цілісність України», – сказав Бернс.
Він додав, що нещодавно зустрівся з послом Лі Гуеєм, посланцем Китаю, який відвідав Москву, Київ, Варшаву, Берлін і Париж, щоб побачити, чи може Китай зробити внесок у мирне вирішення.
"Я не можу передбачити, що зробить уряд Китайської Народної Республіки, але вони знають нашу позицію", – сказав Бернс.
Як повідомляв Голос Америки, спеціальний представник Китаю щодо встановлення миру в Україні Лі Гуей минулого тижня закликав західні уряди, які підтримують Україну в її збройному протистоянні російській агресії, "припинити відправку зброї на поле бою" та провести мирні переговори.
"Китай вважає, що якщо ми справді хочемо покласти край війні, врятувати життя та встановити мир, для нас важливо припинити надсилати зброю на поле бою, інакше напруженість буде тільки зростати", – сказав Лі журналістам.
Виступаючи у п’ятницю в китайській столиці, Лі Гуей дав зрозуміти, що його нещодавня місія не принесла відчутних результатів, тому Пекін розглядає можливість наступних поїздок.
Відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму минулого року, коли тодішній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до демократично керованого Тайваню, що розлютило Китай, який претендує на острів як на свою територію.
У відповідь Пекін перервав офіційні канали зв’язку зі Сполученими Штатами, включно з військовими.
Міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу відмовився зустрітися зі своїм американським колегою для прямих переговорів під час безпекового саміту у Сінгапурі минулого тижня, але під час виступу заявив, що КНР прагне діалогу з США, бо серйозний конфлікт або протистояння між країнами стало б “нестерпною катастрофою” для всього світу.
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Шлях до перемоги України лежить через Крим, пишуть Гербст та Фрід в статті для WP
Лише потужна поразка на кшталт втрати Криму змусить Росію прийняти Україну як повністю суверенну країну, вважають колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст а також екс-координатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід.
У спільній статті для The Washington Post вони висловлюють переконання в тому, що саме тиск на Крим "є найшвидшим шляхом для зупинки війни на умовах, прийнятних для України". Аналітики переконують, що інтересам Києва не відповідає припинення вогню, яке б дало можливість Москві переозброїтись і поновити бойові дії в більш сприятливій для неї ситуації.
Якщо Україна зможе зруйнувати Керченський міст, або навіть утримувати міст під постійним вогнем, це створить загрози для військової та цивільної адміністрації в Криму, йдеться в статті
Гербст та Фрід вказують - українські сили можуть наблизитись до Криму на дистанцію артилерійського пострілу і створити "надзвичайні і коштовні логістичні проблеми" для Путіна, що посилить конфлікти в путінському режимі.
Якщо Україна зможе зруйнувати Керченський міст, або навіть утримувати міст під постійним вогнем, це створить загрози для військової та цивільної адміністрації в Криму, йдеться в статті.
Путін відмовився від Криму, припускає професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд, коментуючи руйнування дамби в Каховці. Раніше, вказує експерт, Путін намагався зберегти основну інфраструктуру України. "Тепер Путін відмовився від захоплення України, - твітує Аслунд. - Вибух на важливій дамбі в Новій Каховці є початком загального руйнування України".
Експерт наголошує - без води в Кримському каналі, Крим неможливо втримати. "Підірвавши дамбу, Путін відмовився від Криму", - додає Аслунд.
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