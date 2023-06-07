Китай стурбований, Туреччина пропонує "міжнародне розслідування" - як світ реагує на підрив дамби

США, Китай, НАТО та країни Балтії реагують на руйнування Каховської ГЕС, називають скоєне "гуманітарною трагедією" та "екологічною катастрофою" і закликають до розслідування.

Міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм наголосила, що США стежать, як прорив дамби може позначитись на безпеці Запорізької АЕС.

“Пошкодження Каховської дамби є гуманітарною трагедією, яка розгортається. Зокрема і для енергетичної безпеки України. Енергетичні експерти та українські партнери дійшли висновку, що безпосереднього ризику для Запорізької АЕС немає. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію. Ми - з Україною”, - написала у Twitter Міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм.

Про те, що в Україні розгортається екологічна катастрофа, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У середу, 7 червня, він обговорив ситуацію навколо зруйнованої дамби з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

“Розмовляв з Дмитром Кулебою про жахливе руйнування Каховської дамби, яке призвело до переміщення тисячі людей і спричиняє екологічну катастрофу в Україні”, - пише у Twitter Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО повідомив, що глава МЗС України Кулеба візьме участь онлайн засіданні Комісії “НАТО-Україна”, яке заплановане на четвер, 8 червня.

Напередодні у середу Китай висловив "серйозну стурбованість" через вибух на Каховській дамбі. Про це повідомило видання NBC.

“Ми висловлюємо нашу серйозну стурбованість руйнуванням дамби на Каховській ГЕС і глибоко стурбовані гуманітарними, економічними та екологічними наслідками”, — заявив речник МЗС Китаю Ван Венбін.

Китай, за словами речника МЗС країни, закликає всі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та захищати цивільних осіб та цивільну інфраструктуру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив руйнування дамби з президентами України та Росії. Ердоган закликав Зеленського та Путіна створити міжнародну комісію для розслідування інциденту, до якої увійдуть воюючі сторони, а також Туреччина й ООН.

Прес-служба офісу Ердогана повідомила, що у розмові з президентом України турецький глава держави запропонував метод створення комісії, подібний до того, коли укладались Чорноморські зернові угоди.

“Президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській греблі може бути створена комісія за участю експертів воюючих сторін, ООН та міжнародної спільноти, включаючи Туреччину”, — йдеться у повідомленні офісу президента Туреччини.

Українська сторона наразі не прокоментувала цієї пропозиції. При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що в розмові з турецьким колегою розповів йому про гуманітарні та екологічні наслідки прориву Каховської ГЕС, зокрема, про ризики для Запорізької атомної станції.

“Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема, кримських татар, а також продовження й розширення зернової ініціативи”, - написав президент України.

Президент додав, що Україна передала Туреччині список нагальних потреб для ліквідації повеней.

Три країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - назвали руйнування Каховської дамби “воєнним злочином”.

Президент Литви заявив, що руйнування Каховської ГЕС є навмисним “воєнним злочином”, за який Росія має понести відповідальність, про це повідомляє видання Reuters.

“Це воєнні злочини, це злочини агресії. І я вважаю, що ті, хто дозволяє собі подібне, рано чи пізно сядуть на лаву підсудних з опущеною головою і візьмуть ту відповідальність, яку повинні понести”, - зазначив президент Науседа.

“Цей воєнний злочин призведе до екоциду, величезних економічних збитків і переміщення тисяч людей. Винні у воєнних злочинах повинні бути притягнуті до спеціального трибуналу”, — написав у Twitter міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

“Росія є терористичною державою, і її потрібно зупинити. Ми повинні посилити підтримку України та притягнути до відповідальності воєнних злочинців”, — написав у Twitter Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Латвії, який у липні має скласти присягу президента країни.

Мінагрополітики України повідомило у середу, що руйнування Каховської дамби призведе до затоплення десятків тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на півдні України та може перетворити щонайменше 500 тисяч гектарів землі, що залишилися без зрошення, на “пустелю”.

За даними Світового банку, Україна має загалом 33 мільйони гектарів сільськогосподарських угідь. Тож майже 2% цієї площі можуть висохнути.