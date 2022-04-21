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Україна

Яка американська зброя та техніка прямує до України (фотогалерея)

Гелікоптери Mi-17 під час військових навчань в Польщі, 2017 рік

На фото те, що США пообіцяли Україні в рамках пакету військової допомоги на 800 мільйонів доларів, про який Білий дім оголосив 13 квітня.

1. Одинадцять вертольотів Мі-17

Гелікоптери Mi-17 під час військових навчань в Польщі, 2017 рік
Гелікоптери Mi-17 під час військових навчань в Польщі, 2017 рік

Гелікоптери Mi-17 радянського виробництва використовуються переважно для транспортування. Вони можуть перевозити до 24-х військовослужбовців або чотири тонни вантажу. Деякі з них оснащені кулеметами та/або керованими ракетами

2. П'ятсот ракет Javelin і «​тисячі інших протитанкових систем»​

Українські солдати запускають ракети Javelin під час навчань в Донецькій області, 12 січня 2022 року
Українські солдати запускають ракети Javelin під час навчань в Донецькій області, 12 січня 2022 року

Американські ракети Javelin вже знайшли широке застосування проти російської бронетехніки у війні з Росією. Зброя дозволяє проводити атаки за принципом «вистрілив та забув» на відстані до 2,6 км. Під час цих атак ракета направляється до вибраної цілі, тобто бійці можуть запустити її, а потім негайно шукати собі укриття. Згідно з бюджетом Пентагону на 2021 рік одна пускова установка і ракета коштують 178 000 доларів.

3. Десять протиартилерійських радарів AN/TPQ-36

Протиартилерійський радар AN/TPQ-36
Протиартилерійський радар AN/TPQ-36

Цей «радар локації зброї» використовується для виявлення артилерії. Відстежується траекторія снаряда, що дозволяє обчислити, де саме розміщена артилерійська установка.

4. Двісті бронетранспортерів М113

Бронетранспортер М113
Бронетранспортер М113

Ці гусеничні транспортні засоби широко використовувалися під час війни у В’єтнамі, але зараз використовуються Сполученими Штатами в основному як допоміжні машини, як от машини швидкої допомоги на полі бою. M113 може перевозити до 15 пасажирів і використовує легку алюмінієву броню, яка захищає тільки від стрілецької зброї та уламків снарядів тощо.

5. Вибухівка С-4 та «підривне обладнання для розчищення перешкод»

Пакет з вибухівкою С-4
Пакет з вибухівкою С-4

Цю пластикову вибухівку можна формувати, як пластилін. Вона має вибухову силу, здатну прорізати сталь, наприклад, залізничні колії.

6. Триста тактичних безпілотних літальних систем Switchblade

Безпілотна літальна система Switchblade
Безпілотна літальна система Switchblade

Ці «дрони-смертники» важать всього 2,5 кілограма і можуть бути швидко підняті у повітря з мінометної труби. Switchblades використовують пряму відеотрансляцію для визначення місця розташування цілей і оснащені боєголовкою розміром із гранату, здатною вбивати ворога та пошкоджувати неброньовану техніку. Це набагато швидше та дешевше, ніж виклик авіапідтримки, Кожен такий дрон коштує приблизно 6 тисяч доларів. Збільшена версія Switchblade призначена для знищення бронетехніки.

7. Протипіхотні міни M18A1 Claymore

Тренування американських солдат із встановлення M18A1 Claymore, 29 вересня 2010 року
Тренування американських солдат із встановлення M18A1 Claymore, 29 вересня 2010 року

8. Два радари повітряного спостереження AN/MPQ-64 Sentinel

Радар повітряного спостереження AN/MPQ-64 Sentinel
Радар повітряного спостереження AN/MPQ-64 Sentinel

Ця радіолокаційна система призначена для виявлення літаків, безпілотників і крилатих ракет, які наближаються, на відстані до 40 кілометрів.

9. Сто броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин

Високомобільна багатоцільова колісна машина Humvee
Високомобільна багатоцільова колісна машина Humvee

Машини Humvee широко використовуються в американській армії. Машини з низькою підвіскою можуть бути оснащені озброєнням, включно з великокаліберними кулеметами або протитанковими ракетами.

10. Вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 000 артилерійських снарядів

Гаубиця M-198 під час операції Буря в Пустелі, 1991 рік
Гаубиця M-198 під час операції Буря в Пустелі, 1991 рік

Поки невідомо, які саме 155-міліметрові гаубиці з арсеналу США поставлять в Україну. Модель M198, яку можна побачити на цьому зображенні, вперше надійшла на озброєння армії США в 1970-х роках, але мала кілька конструктивних недоліків і в даний час здебільшого замінена новішою версією. Гаубиця М198 має дальність дії понад 20 кілометрів.

11. Захисні костюми при хімічних, біологічних та ядерних загрозах

Костюм захисту від хічіної загрози
Костюм захисту від хічіної загрози

Пентагон також зобов’язався поставити Україні медичне обладнання, бронежилети та шоломи, оптичні прилади, лазерні далекоміри та невказані моделі «безпілотних суден берегової оборони».

Нагадаємо, що раніше міністри фінансів «Групи семи» заявили, що вже надали й обіцяють надалі разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму, що перевищує 24 мільярди доларів на 2022 рік і далі.

У своїй заяві за підсумками засідання у Вашингтоні вони додали, що готові зробити більше за потреби.

Крім того, міністри заявили, що шкодують через участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.

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