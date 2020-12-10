Як виглядала Різдвяна ялинка у Нью-Йорку біля Рокфеллер-центру в різні роки: від 1931 до 2020. ФОТО

Різдвяну ялинку біля Рокфеллер-центру у Нью-Йорку встановлюють вже понад 80 років. У грудні 1931-го року працівники центру вирішили зібрати гроші, щоб придбати Різдвяну ялинку. Тоді чоловіки прикрасили 6-метрове дерево прикрасами, які своїми руками зробили в їхніх родинах. А у 1933-му році в Рокфеллер-центрі вирішили зробити ялинку щорічної традицією і провели першу церемонію запалення вогників на дереві.



Ми зібрали фотографії Різдвяної ялинки біля Рокфеллер-центру у різні роки.

Показати більше Show less