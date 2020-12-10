Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Як виглядала Різдвяна ялинка у Нью-Йорку біля Рокфеллер-центру в різні роки: від 1931 до 2020. ФОТО

  • ap
Різдвяну ялинку біля Рокфеллер-центру у Нью-Йорку встановлюють вже понад 80 років. У грудні 1931-го року працівники центру вирішили зібрати гроші, щоб придбати Різдвяну ялинку. Тоді чоловіки прикрасили 6-метрове дерево прикрасами, які своїми руками зробили в їхніх родинах. А у 1933-му році в Рокфеллер-центрі вирішили зробити ялинку щорічної традицією і провели першу церемонію запалення вогників на дереві.

Ми зібрали фотографії Різдвяної ялинки біля Рокфеллер-центру у різні роки.
1931 рік. Будівельники стоять у черзі біля ялинки, щоб отримати зарплату.
1 1931 рік. Будівельники стоять у черзі біля ялинки, щоб отримати зарплату.
1936. Біля Рокфеллер-центру будують ковзанку. Вона буде готовою до Різдва. Вхід коштуватиме 1 доллар.
2 1936. Біля Рокфеллер-центру будують ковзанку. Вона буде готовою до Різдва. Вхід коштуватиме 1 доллар.
1949 рік. Люди катаються на ковзанах біля ялинки Рокфеллер-центру.
3 1949 рік. Люди катаються на ковзанах біля ялинки Рокфеллер-центру.
1955 рік.
4 1955 рік.

Більше

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG