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Зеленський може призначити Єльченка послом до США

  • Голос Америки
Володимир Єльченко

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Новим послом України у США може стати Володимир Єльченко. Цю інформацію Українській службі Голосу Америки підтвердили джерела в українському уряді.

Наразі Єльченко обіймає посаду постійного представника України в ООН. На цій посаді досвідчений дипломат Єльченко неодноразово рішуче відстоював позицію України часто в запеклих обмінах репліками з російською делегацією під час засідань організації.

/**/ /**/ /**/ Володимир Єльченко, посол України в ООН, під час виступу на засіданні Ради безпеки 12 лютого 2019 р.
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Раніше посаду посла України у Сполучених Штатах обіймав Валерій Чалий.

Під час прес-марафону 10 жовтня президент Україні Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою посла до США, однак не назвав кого саме він обрав.

"Людина обрана, людина з досвідом, дипломат, який дуже добре знає Сполучені Штати. Я думаю, буде призначений найближчим часом", - заявив тоді Зеленський.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Шантажу не було –Зеленський про дзвінок з Трампом

Студія Вашингтон. Шантажу не було –Зеленський про дзвінок з Трампом
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Студія Вашингтон. Шантажу не було –Зеленський про дзвінок з Трампом

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