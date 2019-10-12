Зеленський може призначити Єльченка послом до США

Новим послом України у США може стати Володимир Єльченко. Цю інформацію Українській службі Голосу Америки підтвердили джерела в українському уряді.

Наразі Єльченко обіймає посаду постійного представника України в ООН. На цій посаді досвідчений дипломат Єльченко неодноразово рішуче відстоював позицію України часто в запеклих обмінах репліками з російською делегацією під час засідань організації.

Раніше посаду посла України у Сполучених Штатах обіймав Валерій Чалий.

Під час прес-марафону 10 жовтня президент Україні Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою посла до США, однак не назвав кого саме він обрав.

"Людина обрана, людина з досвідом, дипломат, який дуже добре знає Сполучені Штати. Я думаю, буде призначений найближчим часом", - заявив тоді Зеленський.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Шантажу не було –Зеленський про дзвінок з Трампом