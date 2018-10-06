Щоб урятувати людство від знищення, НАСА має план за 3,46 мільярда доларів

Супервулкан, який може знищити людство, готовий до виверження, і американська космічна агенція НАСА намагається знайти спосіб, щоб перешкодити цьому, пише видання Business Insider із посиланням на ВВС.

Під Єллоустоунським національним парком в американському штаті Вайомінг є величезний резервуар магми, який підігріває всі гейзери та гарячі басейни, і саме цей резервуар здатний знищити людство.

Хоча резервуар у Вайомінгу не є єдиним потенційним супервулканом у світі, саме він готовий до виверження.

Приблизно кожні 100 тисяч років спостерігається виверження супервулкана, наслідки якого можуть бути фатальними: якщо б Єллоустоунський вивергнувся, це спричинило б світовий голод і вулканічну зиму (охолодження нижчих шарів атмосфери). Згідно з оцінками ООН, повідомленими The Guardian, виверження може залишити людство з запасами їжі, яких вистачить рівно на 74 дні.

Щоб не допустити виверження, потрібно охолодити вулкан. НАСА має рішення: просвердлити отвір глибиною 10 кілометрів у супервулкан і прокачувати воду під високим тиском. Це повільно знижуватиме температуру з кожним днем.

Важливо свердлити з боків вулкана, а не безпосередньо на вершині магматичного резервуару, тому що буріння там може навіть прискорити виверження вулкана. Вартість такого проекту – 3,46 мільярда доларів.

Паралельно його можна використати для створення геотермального заводу, який вироблятиме електроенергію за надзвичайно конкурентними цінами, згідно з представником НАСА Браяном Вілкоксом.

NASA попереджає: «Єллоустоун вибухає приблизно кожні 600 тисяч років, і зараз минає близько 600 тисяч років із моменту його останнього вибуху. Це мало б змусити нас сісти та звернути увагу».

Дивіться також: Як науковці НАСА використовують японське мистецтво оріґамі