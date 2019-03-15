ЄС запровадив санкції проти росіян за захоплення українських кораблів та моряків біля Керченської протоки

Рада ЄС включила 8 російських посадовців до санкційного переліку тих, хто порушує територіальну цілісність України а також продовжила дію санкцій до 15 вересня 2019 року, повідомляється на офіційному сайті ЄС.

Рішення було прийнято у відповідь на ескалацію в Керченській протоці та в Азовському морі та порушення міжнародного права Росією, яка невиправдано використала військову силу, йдеться в заяві.

Зокрема, санкції було запроваджено проти заступника голови прикордонного директорату ФСБ РФ у Криму, трьох військовослужбовців – командувачів російськими патрульними човнами та протисубмаринним човном, які активно перешкоджали українським кораблям пройти до їх узбережжя на Азовському морі, двох керівників служб російських контрольних пунктів і російського командувача відповідального за військові сили в регіоні, включаючи незаконно анексований Крим та Севастополь.

Рада також продовжила дію обмежувальних заходів на наступні 6 місяців до 15 вересня 2019 року. Загалом, у санкційному переліку – 170 осіб та 44 установи, повідомляє Рада ЄС.

Санкції полягають в забороні на подорожі та замороженні активів.

Рада ЄС ще раз закликала Росію негайно звільнити затриманих українських моряків, повернути захоплені кораблі і забезпечити вільне проходження всіх кораблів через Керченську протоку.

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