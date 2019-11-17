Український Лос-Анджелес: як у столиці світового кіно популяризують українську культуру та мистецтво

На західному узбережжі, у столиці світового кіно - Лос-Анджелесі мешкає активна громада українців.

81-річна Дарія Чайківська прямує до українського культурного осередку Лос-Анджелеса. Тут на другому поверсі - її дітище, Центр українського мистецтва.

«Багато речей з України, ось наприклад ці сорочки - з Буковини. У 80-х роках це ми отримали. Є колекція писанок, досить стара. Це писанки 40-х років, оригінальні фарби», - показує нам директорка арт-центру Дарія Чайківська.

У середині 80-их, Дарія, бухгалтер за освітою, але мистецтвознавець за покликанням, разом з кількома однодумцями, ініціювала створення мистецького центру, який представлятиме українську культуру мешканцям Лос Анджелеса.

«Оригінально, у 86-му році нас було пару людей, може шестеро, які мали цю думку, щоб поділитись цим мистецтвом з американцями і громадою», - розповідає вона.

Тоді вони зареєстрували неприбуткову організацію «Український арт-центр» і почали збір колекції. Речі та мистецькі вироби приносили місцеві українці та самі організатори, чимало творів прибуло з України.

«Я пізнала в Україні багато митців, вони приїжджали сюди зі своїми картинами, були шовкові хустки, різне мистецтво. Тоді до нас почали звертатись навіть американські фільми», - каже вона.

Після Революції Гідності в Україні центр переживає період відродження, адже з’явились молоді іммігранти, готові допомогти Дарії здійснити її давню мрію - побудувати в Лос-Анджелесі перший на Західному узбережжі Сполучених Штатів музей українського мистецтва.

«Мене це дуже надихнуло, я зрозуміла, що свій талант створювати концертні програми, вечори я можу докласти до цієї організації, що я можу організовувати збір коштів, щоб ця ідея могла втілюватись у життя», - каже член управи Українського арт-центру Вікторія Кузіна.

Однак, на втілення задуму потрібні чималі кошти, яких поки що немає.

«Є пропозиції винаймати у середмісті, уряд дає будинки, але їх треба реставрувати, треба великі фонди на це», - каже Дарія Чайківська.

Зараз центр - це не лише колекція українських творів. Тут організовують концерти, майстер-класи, лекції, виставки традиційного та сучасного українського мистецтва.

Навіть без окремого приміщення, і з непомітною табличкою, центр виконує свою місію – популяризує культуру України.

«Мистецтво показує, звідки ці люди родом. І що ще може розповісти історію твоєї культури, як не таке мистецтво», - вважає відвідувачка українського арт-центру Елізабет Кастіо.

Інша відвідувачка Ешлі Скайлер каже: «Я прийшла побачити галерею, і це дійсно прекрасно. У деяких творах мистецтва можна знайти подібності з іншими культурами, а деякі - унікальні у своєму роді».

Існує центр на волонтерських засадах на внески своїх членів та пожертви не байдужих до українського мистецтва громадян.

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