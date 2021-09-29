Німецькомовні канали RT видалені з YouTube Москва обурена

З YouTube видалили німецькомовні відеоканали підтримуваної державою російської телекомпанії RT (Russia Today) через звинувачення у порушенні правил стосовно поширення дезінформації щодо COVID-19.

Раніше один німецькомовний канал RT був заморожений на один тиждень, але упродовж того часу російська компанія намагалася обійти заборону на завантаження нових відео, використовуючи інший канал в YouTube.

«Внаслідок цього за порушення умов обслуговування YouTube були видалені обидва канали», - повідомлено з прес-служби YouTube, що належить компанії Alphabet/Google.

YouTube раніше також обмежував інші медіякомпанії, звинувачуючи їх у поширенні дезінформації.

Зокрема у серпні цього року Sky News Australia була позбавлена на сім днів права виставляти відео на каналі в YouTube після звинувачень, що вона поширювала репортажі, які заперечували існування COVID-19 і заохочувати людей використовувати препарати, які називали ліками від коронавірусу.

Але редакторка RT Маргарита Симоньян назвала це проявом «справжньої медійної війни держави Німеччина проти держави Росія», поскаржившись також у Twitter, що «раніше Люксембург відмовився видати нам ліцензію на мовлення, пославшись на думку влади Німеччини».

Симоньян у зв’язку з цим висловила сподівання, що Москва у відповідь вдасться до санкцій проти YouTube і заборонить в Росії німецьку медіакомпанію Deutsche Welle та закриє кореспондентські пункти німецьких телеканалів ARD і ZDF.

З Москви також з’явилися офіційні протести. Російське міністерство закордонних справ назвало обмеження щодо RT «небувалою інформаційною агресією».

RT, яка почала мовлення 2005 року під назвою Russia Today, називає себе глобальною новинною мережею, транслюючи телепрограми англійською, арабською, іспанською, німецькою і французькою мовами на додаток до російської.

На міжнародну аудиторію також спрямована робота контрольованої державою російської медіакомпанії Sputnik, яка поширює новини в інтернеті десятками мов включно з англійською, польською, німецькою, французькою, сербською, білоруською тощо, а також транслює цілодобово на радіоканалах англійською, арабською, іспанською, китайською та іранською мовами.

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