У США вимогу вакцинації запровадили для всіх великих компаній

Співробітники компаній зі штатом більше 100 осіб повинні вакцинуватись від COVID-19, або щотижня проходити тестування і носити маску. Такі правила запровадило Міністерство праці країни.

Метою вимоги тестування є встановлення безпечних умов праці, пояснили в Міністерстві.

"Вірус, який вбив більше 745 000 американців і на тепер рівень заражень щодня перевищує 70 000, однозначно становить небезпеку для життя працівників", - заявив високопосадовець адміністрації США.

Працівники мають пройти повну вакцинацію до 4 січня. Нові правила не передбачають обов'язку компанії сплачувати за тести.

У випадку порушення, компанії мають сплатити штраф більше 13 000 доларів. Розмір штрафу зростає в десятеро для повторних та умисних порушень.

Політики з опозиційної Республіканської партії в США виступають проти вимоги вакцинації. Одразу після публікації рішення, губернатори штатів Техас, Флорида та Індіана заявили, що оскаржуватимуть нові правила в суді. Губернатор Індіани Ерік Голком назвав правила "перевищенням ролі уряду".

Наразі у США діє вимога вакцинації для працівників та підрядників федерального уряду.

В статті використано матеріали АР, Reuters.

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