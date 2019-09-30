З балончиком фарби проти наркотиків

Дейвід Пластер очолює громадську організацію, прихильники якої щовихідних озброюються балончиками із фарбою і вирушають на боротьбу із наркоторгівлею. Там, де вони пройшли, зі стін зникає реклама наркотиків, а натомість з’являється зображення українського прапора.

Сьогодні, як і багато вихідних перед тим, вони зібралися на громадську толоку – разом воювати зі злом, яке заполонило вулиці українських міст. Балончик із фарбою і година особистого часу – цього досить, щоб ворог відступив, каже Дейвід.

“Сьогодні ми збираємося очистити від реклами наркотиків весь район навколо американського посольства. Ми вже зафарбували близько 10 тисяч таких реклам у Києві” - похвалився волонтер Голосу Америки.

Механізм такий: торговці наркотиками пишуть на стінах електронну адресу анонімних каналів, де можна купити зілля - марихуану, солі, амфетаміни. Там покупець отримує інструкції – куди перерахувати гроші і де заховають “товар”. Відтак, якщо зафарбувати адресу – то вся схема руйнується.

Вам, напевно, і самим випадало бачити подібні написи на стінах будинків. Одні точно знають, що за цим криється. Інші навіть не здогадуються.

“Я перший раз коли побачила, думала, це якийсь сайт проти куріння. І кажу, ой як добре, що є таке в Інтернеті. А мені старша донька каже: “Мамо, ти що, це ж наркотики рекламують”, - розповіла Голосу Америки мешканка мікрорайону Ірина.

Головна проблема в тому, каже Дейвід, що зазвичай така реклама з’являється біля дитячих та спортивних майданчиків, шкіл. Під загрозою діти і підлітки, яких так легко підсадити на наркотики.

Поліція нарікає – спіймати розповсюджувачів дуже важко. Вся схема збудована на анонімності – навіть сам покупець не знає продавця.

Щоб зібрати толоку, Дейвід кинув клич у Фейсбуці. Як завжди, прийшли десятки людей. Прочісують мікрорайон квартал за кварталом, підворіття за підворіттям. За годину – справу зроблено.

Учасники акції діляться враженнями:

“Було більше сотні написів. Я витратив банку фарби”.

“Я раніше не задумувався, що означають всі ці посилання. Тепер буду знати і буду замальовувати”.

“Усі ці написи у вільному доступі, і кожна дитина може це побачити, заґуґлити і купити. Це мені дуже не подобається. Можна спробувати пояснити дитині, але вона ж може і не зрозуміти. Тож єдиний спосіб, виходить, знищувати цю рекламу”,

Приходять студенти і підприємці, компаніями і родинами, розповіла громадська активістка Ганна Міщенко.“Спочатку, коли ми починали, було важче збирати людей. А зараз пішло мережею. Тому що друзі кличуть друзів, студенти, активна частина нашої країни долучається", - сказала вона.

Дейвід додає – результатом толоки задоволений. Район біля посольства – чистий. Де були адреси з наркотиками – тепер український прапор.

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