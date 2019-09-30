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З балончиком фарби проти наркотиків

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Очистити вулиці українських міст від реклами наркотиків. Таку ініціативу оголосив американський волонтер, який вже багато років живе в Україні.

Дейвід Пластер очолює громадську організацію, прихильники якої щовихідних озброюються балончиками із фарбою і вирушають на боротьбу із наркоторгівлею. Там, де вони пройшли, зі стін зникає реклама наркотиків, а натомість з’являється зображення українського прапора.

Волонтери зібралися на "толоку"
Волонтери зібралися на "толоку"

Сьогодні, як і багато вихідних перед тим, вони зібралися на громадську толоку – разом воювати зі злом, яке заполонило вулиці українських міст. Балончик із фарбою і година особистого часу – цього досить, щоб ворог відступив, каже Дейвід.

Дейвід Пластер
Дейвід Пластер

“Сьогодні ми збираємося очистити від реклами наркотиків весь район навколо американського посольства. Ми вже зафарбували близько 10 тисяч таких реклам у Києві” - похвалився волонтер Голосу Америки.

Механізм такий: торговці наркотиками пишуть на стінах електронну адресу анонімних каналів, де можна купити зілля - марихуану, солі, амфетаміни. Там покупець отримує інструкції – куди перерахувати гроші і де заховають “товар”. Відтак, якщо зафарбувати адресу – то вся схема руйнується.

Вам, напевно, і самим випадало бачити подібні написи на стінах будинків. Одні точно знають, що за цим криється. Інші навіть не здогадуються.

Киянка Ірина скаржиться на засилля реклами наркотиків
Киянка Ірина скаржиться на засилля реклами наркотиків

“Я перший раз коли побачила, думала, це якийсь сайт проти куріння. І кажу, ой як добре, що є таке в Інтернеті. А мені старша донька каже: “Мамо, ти що, це ж наркотики рекламують”, - розповіла Голосу Америки мешканка мікрорайону Ірина.

Головна проблема в тому, каже Дейвід, що зазвичай така реклама з’являється біля дитячих та спортивних майданчиків, шкіл. Під загрозою діти і підлітки, яких так легко підсадити на наркотики.

Поліція нарікає – спіймати розповсюджувачів дуже важко. Вся схема збудована на анонімності – навіть сам покупець не знає продавця.

Волонтери замальовують рекламу нарокотиків
Волонтери замальовують рекламу нарокотиків

Щоб зібрати толоку, Дейвід кинув клич у Фейсбуці. Як завжди, прийшли десятки людей. Прочісують мікрорайон квартал за кварталом, підворіття за підворіттям. За годину – справу зроблено.

Учасники акції діляться враженнями:

“Було більше сотні написів. Я витратив банку фарби”.

“Я раніше не задумувався, що означають всі ці посилання. Тепер буду знати і буду замальовувати”.

“Усі ці написи у вільному доступі, і кожна дитина може це побачити, заґуґлити і купити. Це мені дуже не подобається. Можна спробувати пояснити дитині, але вона ж може і не зрозуміти. Тож єдиний спосіб, виходить, знищувати цю рекламу”,

Приходять студенти і підприємці, компаніями і родинами, розповіла громадська активістка Ганна Міщенко.“Спочатку, коли ми починали, було важче збирати людей. А зараз пішло мережею. Тому що друзі кличуть друзів, студенти, активна частина нашої країни долучається", - сказала вона.

Дейвід додає – результатом толоки задоволений. Район біля посольства – чистий. Де були адреси з наркотиками – тепер український прапор.

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