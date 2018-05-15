З коміком та рок-зіркою українці пов'язують надії на своє політичне майбутнє – Bloomberg

Українцям настільки набридли власні політичні лідери, що на виборах наступного року вони, радше, підтримають новачків на політичній арені, включаючи коміка та рок-співака, пише Bloomberg. Жоден з них, ще не підтвердив свою участь.

Опитування змальовують невтішну картину для президента Петра Порошенка, який прийшов до влади в 2014 році, обіцяючи покласти край корупції, що розквітла за часи його прокремлівського попередника. Однак, прогрес в цій сфері був дуже непевний і опозиційний політик Юлія Тимошенко має шанси перемогти Порошенка в першому турі.

Все ж, Тимошенко має лише 16 відсотків підтримки, чого не достатньо для того, щоб уникнути другого туру. У другому турі її може перемогти або Володимир Зеленський – 40-річний комік, який грав роль президента в телешоу, або Святослав Вакарчук 42-річний вокаліст гурту «Океан Ельзи», який часто виступав на протестах в Україні. Обидва можуть перемогти і Порошенка в виборах один на один.

Не все втрачено для Порошенка – він може отримати підтримку 30% виборців, які ще не визначились за кого голосувати.

Однак, це завдання - не з легких. Кучма був єдиним президентом, який виграв другий тур з початку української незалежності.

«Мені цікаво, чи є якась інша країна, де уряди настільки регулярно програють вибори», - сказала Ірина Бекешкина, Директор фонду «Демократичні ініціативи» в коментарі Bloomberg. «Більше за все українці цінують гарний імідж і підтримають кандидатів, які, на їх думку, є чесними і справедливими. Їх професіоналізм та політичний досвід не мають значення», - додала вона.

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