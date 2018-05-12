З комп’ютера в Україні провели напад на вибори в Теннессі, США, цього місяця

Слідчі знайшли докази «зловмисного втручання» у роботу сайту місцевих виборів в Теннессі, що проводився з комп”ютера в Україні протягом спільного кібернападу, який, ймовірно, став причиною припинення роботи сайту в той час, як на ньому розміщували інформацію про результати першого раунду виборів цього місяця, повідомляє CBS.

Експерти з кібербезпеки залучені графством Нокс для аналізу кібернападу оголосили в п’ятницю , що користувачі з «підозріло великої кількості іноземних країн» були на сайті 1 травня.

Ця інтенсивна діяльність є серед ймовірних причин збою, наголошує компанія Sword & Shield Enterprise Security.

«З огляду на підозрілу діяльність і, особливо, доведене одночасне зловмисне втручання з IP адрес в Україні... вважаю, доцільно висунути гіпотезу, що це була умисна дія», - говорить заступник директора графства з інформаційних технологій.

Посадовець графства сказав, що дані голосування не постраждали, однак сайт не працював годину після закриття виборчих дільниць, що спричинило нерозуміння аж допоки техніки не виправили проблему.

«Результатом, очевидно, стала відмова роботи, однак, на основі наданої інформації не ясно чи був збій умисним, чи він був побічним продуктом цих подій», - йдеться в звіті.

Експерти з безпеки виборів висловлюють занепокоєння тим, що інші держави можуть використовувати такі напади для зменшення довіри громадськості до демократичного процесу.

Що роблять нападники – вони зламують інші комп’ютери і запускають напади звідти

Ричард Моран, директор з технологій та інформатизації графства стверджує, що хоча потужний трафік надходив з серверів за кордоном, це не означає, що нападник перебував за кордоном.

«Що роблять нападники – вони зламують інші комп’ютери і запускають напади звідти», - сказав Ден Воллеч, професор університету Райс.

В звіті стверджується, що сайт отримував запити на доступ з більш ніж 100 країн по всьому світові.

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