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США

Фото квартир у церкві, переробленій на житловий будинок, спантеличили американців

Фото будівлі у Google Maps

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​​"Вівтар переробили на кухонний стіл"

Численні користувачі Twitter розкритикували перетворення однієї з церковних будівель у місті Чикаго, США на квартирний будинок.

Дискусія розгорнулась навколо посту одного із користувачів, який опублікував фото з оголошення про оренду, яке знайшов на сайті Zillow. Цей сайт представляє нерухомість, яка продається або винаймається.

"Церкву, поблизу якої я раніше жив, переробили на житловий будинок, де помешкання можна винайняти за 4 тисячі доларів на місяць. На фото виглядає жахливо", - написав користувач.

На знімках видно, що в одному помешканні, яке очевидно розміщене у будівлі колишньої церкви, збережено не лише вітражі та елементи декору церкви, але і вівтар, катедру проповідника та ін. Неочікуване рішення зберегти церковне убранство викликало реакцію онлайн.

Окремі критики поєднали практичні зауваження щодо здійсненої переробки з міркуваннями поваги до релігії.

"Уявіть, як важко обігріти це помешкання взимку, тут навіть жар пекельного полум'я не зарадить", - відзначила одна з користувачів.

"Вівтар переробили на кухонний стіл", - йдеться в іншому твіті.

Коментатори спробували поспекулювати щодо винних.

"Той церковник, який продав будівлю, мав би хоча б прибрати вівтар, вітражі у вікнах, катедру та ін. - та відправити їх до іншої церкви. Ганьба це", - обурився один із коментаторів.

"Мене б, мабуть, грім побив, якби я на цьому столі розрізав цибулину", - додає коментатор.

Реалізований проект розкритикували і люди, які не згадували віру.

"Я не релігійний, але це все ображає ще й архітектурний смак, який, можливо, і є моєю вірою", - говорить коментатор.

Втім у проекту знайшлися захисники, які відзначили, що дизайнери пішли на збереження елементів церкви, які в протилежному випадку, ймовірно, опинилися б на смітнику.

"Чимало проектів конвертації церков просто знищують всю тонку роботу по деревині та витвори з каменю", - відзначив коментатор.

А як ставитеся до перепрофілювання релігійних будівель ви? Розкажіть у коментарях.

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