За Трампа американці менше купують зброю, Remington загрожує банкрутство

Продаж зброї в США впав після того, як Дональд Трамп виграв президентські вибори, повідомляє Bloomberg. Президент Трамп рішуче підтримує права американців на носіння зброї.

Поразка Гілларі Клінтон на президентських виборах заспокоїла тих, хто підтримує носіння зброї і побоювався втратити доступ до неї.

Продаж впав і роздрібні продавці припинили поновлювати замовлення, адже вони не могли продати вже існуючі запаси, наголошує видання.

Погіршення бізнесу спонукало компанію Remington, історія якої сягає 1816 року, оголосити про свій намір подати на банкрутство.

Цю компанію вважають частиною американської культури, вона має 3 500 співробітників і є одним з найбільших виробників вогнепальної зброї та боєприпасів в США.

Банкрутство негативно позначиться на впливовому бізнесменові Стівену Файнберґу, який є одним з основних прибічників президента Трампа. Компанія Файнберґа, Cerberus Capital Management, придбала Remington в 2007 році. Банкрутство дозволить Remington продовжувати вести бізнес на час розробки плану того, як вивести компанію з кризи і розплатитись з кредиторами.

Останні тенденції на ринку володіння зброєю в США показують, що посідання зброї стало більш концентрованим, невелика кількість власників рушниць збільшили кількість зброї у своїй власності, повідомляє Harvard Injury Control Research Center. Ці особи стали "супервласниками".

Приблизно половиною всіх рушниць в США володіють лише 3 відсотки дорослого населення, стверджує дослідження університетів Harvard and Northeastern.

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