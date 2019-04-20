За вживання марихуани іммігрантам відмовлятимуть у громадянстві США

Американська влада повідомила, що іммігранти, які споживають марихуану, можуть через це не отримати американське громадянство. Це сталось напередодні неофіційного дня прихильників каннабісу 20 квітня.

Служба у справах громадянства та імміграції США (U.S. Citizenship and Immigration Services, або USCIS) випустила оновлені правила з "натуралізації", тобто набуття американського громадянства.

"Порушення федерального закону про контрольовані речовини, включаючи марихуану", свідчить про відсутність "високоморальності" кандидата на отримання громадянства США, що є обов'язковою передумовою, - йдеться на сайті USCIS.

"Із 1996 року деякі штати та Округ Колумбія ухвалили закони із декриміналізації виробництва, зберігання, розповсюдження та використання з медичною та немедичною (рекреаційною) метою", але федеральний закон вважає це незаконним, а отже може призвести до негативних наслідків у процесі імміграції.

Тим часом, більшість кандидатів у президенти на виборах 2020 року від демократів підтримують легалізацію марихуани. Деякі представники Конгресу намагались досягти легалізації наркотику на федеральному рівні, однак республіканці опирались законодавчим змінам.

Рекреаційний або медичний каннабіс легалізований у 33 американських штатах та Окрузі Колумбія. 65% американців підтримують узаконення, адже вважають марихуану менш шкідливою, ніж алкоголь, і менш небезпечною за інші наркотики.

Інший аргумент прихильників легалізації - збільшення податкових надходжень від узаконеної індустрії. А от критики вважають, що це призведе до збільшення доступності наркотику, а отже сприятиме ще ширшому вживанню.

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