ФБР заарештувало екс-радника Трампа в рамках слідства щодо Росії

"ФБР. Відчиніть!" - гукнув один з агентів ФБР стукаючи у двері оселі колишнього бізнес-партнера Дональда Трампа Роджера Стоуна біля шостої ранку в п'ятницю. Стоун відчинив двері. Так CNN описує ранковий арешт Роджера Стоуна. Арешт Стоуна також підтвердив його адвокат.

Звинувачення, висунуті Стоуну складаються з семи пунктів, повідомляє CNN, і включають перешкоджання процесуальним діям, надання неправдивих свідчень і тиск на свідків.

Дії Стоуна давно зацікавили слідство США очолюване спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує можливе втручання Росії до президентських виборів 2016 року. Слідство зацікавили можливі контакти Стоуна із сайтом Wikileaks та хакерами причетними до викрадення листування Демократичної партії США.

У ході слідства Стоун визнав, що у час президентської кампанії обмінювався електронними повідомленнями з користувачем Guccifer 2.0 - за цим псевдо, на переконання розвідувальної служби США, приховувались російські військові офіцери, які змовлялись провести хакерський напад і викрасти матеріали електронного листування Демократичної партії США, пише The Washington Post.

У грудні президент Трамп висловлювався на підтримку свого давнього бізнес-партнера.

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Президент написав у Twitter: "Я ніколи не свідчитиму проти Трампа"- сказав нещодавно Роджер Стоун, і по суті заявив, що безконтрольний, самоуправний прокурор не зможе примусити його вигадувати брехню та оповідки про "президента Трампа. Приємно, що у деяких людей досі є характер".

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