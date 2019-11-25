WADA рекомендує знову заборонити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх

Світова антидопінгова установа WADA запропонувала запровадити чотирьохрічну заборону для Росії на участь у світовому спорті а також обмежити участь спортсменів та команд з Росії в Олімпійських іграх у Токіо наступного року, повідомляють ЗМІ. Пропоновані обмеження нагадують ті, які були в силі для російьсоких спортсменів під час ігор в Південній Кореї 2018 року.

Серед причин рекомендації про обмеження – те, що, на думку слідчої комісії, Росія навмисно маніпулювала базою даних результатів допінг-проб, наданих WADA в рамках врегулювання питань, що піднімались в попередньому розслідуванні, щоб приховати провалені допінг-проби російських спортсменів.

Очікується, що остаточне рішення із заходів щодо Росії прийме правління WADA під час щорічної зустрічі 9 грудня.

На тепер, згідно до повідомлень, рекомендації містять заборону на участь у змаганнях, що проходять під егідою всіх підписантів кодексу WADA. До цього переліку входить і асоціація футболу FIFA.

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