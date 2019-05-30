Росія, можливо, порушує заборону на ядерні випробування, - розвідка США

Високопоставлений посадовець США поділився міркуваннями про те, що Росія, можливо, проводить незаконні випробування малопотужної ядерної зброї, порушуючи вимоги міжнародної заборони на ядерні випробування.

Виступаючи на події американського аналітичного центру Hudson Institute 29 травня Директор Агенції з оборонної розвідки (DIA) генерал-лейтенант США Роберт Ешлі заявив, що США вважають, що Росія "можливо, не дотримується мораторію на ядерні випробування".

Відповідаючи на питання журналістів, Ешлі не підтвердив те, що Росія проводила такі випробовування. "Ми вважаємо, що у них є така можливість, судячи з їх організації", - говорить Ешлі.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань укладений в рамках ООН в 1996 році передбачає заборону на проведення ядерних вибухів будь-якого розміру з цивільною, або військовою метою.

"Росія заявляє, що вона розробляє проект нової боєголовки для стратегічних систем, а саме нової високопотужної боєголовки, яка може проникати в землю і призначена для нападу на укріплені цілі, подібні до цілей США, союзників та командних і контрольних об'єктів Китаю", - заявив Ешлі.

У своєму виступі на тій самій події, Тім Моррісон, високопосадовець Ради національної безпеки США, заявив, що Росія вже порушувала угоду про заборону випробувань. "Генерал Ешлі чітко зазначив, що ми вважаємо, що Росія вживає кроки з покращення спроможностей своєї ядерної зброї всупереч зобов'язанням в рамках угоди", - заявив Моррісон, повідомляють ЗМІ.

Раніше Радник з національної безпеки США Джон Болтон критикував угоду CTBT за розмите визначення ядерного випробовування і заявляв, що такі країни, як Китай та Росія інакше розуміють що саме підпадає під заборону.

В Росії відреагували на заяви Ешлі. Це свідчення "спадаючого професіоналізму" військових США, заявив голова оборонного комітету Думи Шаманов, повідомляють ЗМІ.

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