Американський оглядач оголосив російську душу "авторитарною" та відмовив Росії у демократичному майбутньому

Російська душа авторитарна. Подивіться на всю російську історію та літературу

Американський журналіст Сограб Агмарі (Sohrab Ahmari) заявив, що Росія ніколи не стане ліберальною демократією, а причиною цього є буцімто природна прихильність росіян до авторитаризму.

"Російська душа авторитарна. Подивіться на всю російську історію та літературу. Це не означає, що росіяни не заслуговують хорошого політичного ладу, або що нинішній режим є бажаним. Але я готовий битись об заклад, що у Росії ніколи не буде ліберальної демократії",- заявив Агмарі у серії твітів.

Російський режим часто стає предметом критики у США на тлі публічних дебатів щодо міри впливу Росії на результати виборів президента США у 2016-му році, політики Москви та міжнародній арені та ін. Попри це узагальнення, на адресу цілих народів на Заході вважаються проявом расизму та упереджень.

Ви хоч усвідомлюєте, що цей же аргумент використовували проти католицьких країн ще 40 років тому? До Тайваню вважалось, що країни, де домінує конфуціанство не можуть бути демократіями

Окрім того, критики характеру висвітлення у ЗМІ суспільної дискусії щодо втручання Росії в американську політику часто заявляють, що атмосфера в Америці близька до т.з. Маккартизму 50-х років минулого сторіччя. При цьому стверджується, що і у нинішній Америці закиди у буцімто контактах з Росією носять передусім мету дискредитації політичних опонентів.

На цьому тлі заява Агмарі викликала зрозумілу критику.

"Наведіть приклади російської літератури, які ви вважаєте особливо тоталітарними", - звернулись до оглядача.

"Ви хоч усвідомлюєте, що цей же аргумент використовували проти католицьких країн ще 40 років тому? До Тайваню вважалось, що країни, де домінує конфуціанство не можуть бути демократіями. Вважалось, що мусульманські країни не можуть бути демократіями доки не постали сучасні Індонезія та Туреччина. Араби не хотіли демократії доки не сталась 'Арабська весна'. Культурні аргументи проти демократії це просто лінива спроба здатись розумним", - відрізав у відповідь Агмарі Геннадій Рудькевич, професор Georgia College.

Інший користувач відповів журналісту фотографією Солженіцина.

"Яка нісенітниця. Це все одно, що сказати "у всіх іранців душі терористів", - також закинули Агмарі.

А як вважаєте Ви? Чи є коректними твердження щодо майбутнього цілого народу на основі вибіркових узагальнень щодо історії?

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