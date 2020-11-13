В Афганістані у результаті вибуху загинув журналіст "Радіо Свобода"

У результаті вибуху бомби у нестабільній південній провінції Афганістану Гельманд загинув репортер, який працював в Афганській службі "Радіо Свобода", "Радіо Азаді".

Афганські чиновники заявили, що вбитий журналіст Іліас Дає та його брат їхали до прес-клубу в Лашкаргах, столиці провінції, коли їх машину підірвав "магнітний" вибуховий пристрій. В результаті вибуху постраждали його брат, який також є журналістом, та інші.

Дає більше десяти років працював у провінції Гельманд для афганської філії американського урядового ЗМІ "Радіо Свобода".

Організація "Комітет із захисту журналістів" заявила, що влада Афганістану має "прискіпливо розслідувати" злочин та притягнути винних до відповідальності.

Ніхто поки не взяв на себе відповідальність за вибух, який відбувся рано вранці у місті Лашкаргах, яке вже майже місяць зазнає нападів повстанців "Талібану".

«Мій колега та дорогий друг Іліас Дає втратив життя внаслідок теракту сьогодні вранці в Лашкаргах. Він був джентльменом. Він завжди посміхався властивою лише йому посмішкою. Це страшна новина. Іліас, тебе згадуватимуть з теплом», - написав Самі Махді, керівник бюро "Радіо Азаді" у Кабулі.

Повідомляється, що "Радіо Азаді" охоплює понад 60% населення Афганістану за допомогою своїх радіо- та Інтернет-програм.

Вбивство журналіста засудило Агентство США з глобальних медіа.

“Ми однаково засмучені та обурені повідомленнями про смерть Мохаммеда Іліаса Дає, який був репортером Афганської служби "Радіо Свобода" відомої в Афганістані, як "Радіо Азаді". Це був боягузливий вчинок та напад на універсальний принцип свободи вираження”, - заявив виконавчий директор Агентства Майкл Пек, - "Ми висловлюємо наше найглибше співчуття родині Дає, та закликаємо притягнути виконавців до відповідальності”.

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав вбивство Дає роботою "ворогів" Афганістану, "з метою приховати їхні огидні злочини та заглушити виразний голос ЗМІ".

США також засудили вбивство у четвер журналіста Радіо Азаді.

“Це черговий напад на свободу преси. Ці напади на журналістів повинні негайно припинитися ”, - написав у твітері виконуючий обов'язки посла США в Кабулі Росс Вілсон.

Журналістка Стефані Глінскі, які працює у Кабулі написала у соцмережах, що Дає "отримував погрози".

Минулої суботи подібний магнітний вибуховий пристрій у Кабулі вбив трьох високопосадовців центрального банку, включно з відомими колишнім ведучого політичного ток-шоу.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за цей напад, хоча урядовці звинуватили талібів.

Занурений у конфлікти Афганістан залишається однією з найбільш смертоносних країн для журналістів у світі.

За останні тижні країна пережила хвилю гучних вбивств та цілеспрямованих вбивств освітян, активістів, журналістів та урядовців у Кабулі та інших місцях Афганістану. Ці вбивства лишаються без пояснень.

Уряд Гані зазнає посиленого тиску з боку своїх критиків за буцімто нездатність служб безпеки та розвідки зупинити насильство.

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