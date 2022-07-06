Що означає захоплення закордонних кораблів російськими силами у Маріуполі – експерти

Два іноземні кораблі захопили у Маріуполі сили, які називають себе ДНР, заявивши, що тепер торговельні судна є «державною власністю», повідомило агентство Reuters, яке ознайомилося з листами до власників цих кораблів. Таким чином, вперше після захоплення російськими військами у травні українського порту на Азовському морі, сили, які контролює Росія, вдалися до конфіскації іноземної власності. На думку оглядачів, такі кроки матимуть серйозні наслідки для безпеки мореплавства в Чорноморському регіоні навіть після закінчення бойових дій у регіоні.

У середу агентство Reuters повідомило, що власники 2 кораблів, які плавають під прапорами Панами та Ліберії, отримали листи, в яких повідомляється, що їхні кораблі були «піддані насильницькому привласненню без будь-якої компенсації».

Згідно з повідомленнями, одним із суден, захоплених силами, які контролює Росія, є балкер Smarta, який належить компанії Smarta Shipping, зареєстрованій у Ліберії. Про це російські сили повідомили компанію електронним листом 30 червня. Компанія Smarta Shipping підтвердила, що нещодавно була поінформована про «примусове відчуження рухомого майна з примусовим переведенням у державну власність» урядом так званої Донецької народної республіки (ДНР). Компанія назвала захоплення незаконним і таким, що «суперечить усім нормам міжнародного права».

Як повідомляє Reuters, представник МЗС України заявив, що йому відомо про оголошення «російської окупаційної влади в Донецьку про створення «національного» флоту з кораблів, які вони вкрали в Маріуполі».

Український правник, колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов говорить, що дії Росії «порушують ст.46 #Гаазької конвенції 1907 року та звичаєве право».

Загроза мореплавству в Чорному морі через контрабанду Росії

Smarta прибула до Маріуполя за кілька днів до вторгнення, 21 лютого, для завантаження вантажу – корабель мав відвезти українську сталь. За даними компанії, судно потрапило під обстріл 20 березня, його частина була пошкоджена. У квітні Smarta Shipping повідомила, що український екіпаж судна, що складався з 19 осіб, російські військові силою вивезли до Донецька. Їх звільнили лише майже через місяць.

Другим кораблем є прибережне вантажне судно Blue Star 1 під прапором Панами.

Як повідомляє MarEx, електронна версія найбільшого спеціалізованого журналу, присвяченого морському транспорту, The Maritime Executive, близько десятка комерційних суден опинилися в пастці в Маріуполі, коли в лютому почалося російське вторгнення. Тоді влада, контрольована Росією, погрожувала привласнити ці кораблі для власних потреб. Видання говорить, що нові завдання потенційно можуть включати крадіжку та експорт сталі зі зруйнованого комбінату «Азовсталь». Ці крадіжки вже відбуваються, і це підтвердили російські державні ЗМІ, на які посилається морське видання.

У травні російське державне агентство ТАСС повідомило, початковий вантаж у майже 2700 тонн української сталі буде відправлено з Маріуполя до російського порту Ростов-на-Дону. Жодної комерційної операції чи оплати вантажу не згадувалося. З цього видання MarEx зробило висновок, що йдеться про відвантаження сталі найближчого виробника – маріупольського гіганта «Азовсталь», який був зруйнований і захоплений після місячної облоги. Український власник і оператор «Азовсталі», компанія «Метінвест», звинуватила російські сили в розкраданні його продукції з маріупольського порту.

За даними MarEx, італійське судно «Царевна», що входить до складу флоту відомого судновласника Фрателлі Косуліча, є серед суден у Маріуполі, які так звана «ДНР» погрожувала захопити або придбати за зниженою ціною. На початку червня власник підтвердив, що його «шантажували» з вимогою продати судно за «смішною ціною». Коли почалася війна, на кораблі було 15 000 тонн сталевих плит українського виробництва. Як повідомляє видання, в інтерв’ю італійській газеті Il Giornale Косуліч сказав, що «новиною є те, що росіяни забирають усе, корабель і вантаж».

MarEx пише, що одночасно зі сталлю російські війська крадуть зерно з окупованої території України. З посиланням на український уряд видання говорить, що українським виробникам пропонують «мінімальну компенсацію, або взагалі жодної». MarEx наводить слова радника українського мера Маріуполя Петра Андрющенка, який заявив 4 липня, що російські окупанти планують переправити вкрадене зерно через Маріупольський морський порт.

«Наші джерела повідомляють про схему вивозу металопрокату та зерна з Маріуполя через Сирію. Все вкрадене малими суднами класу річка-море вестимуть до пунктів перевантаження (де-факто великих вантажних платформ із кранами), що стоять в «нейтральних» водах в районі Керчі. Там з малих суден йде перевантаження на великі судна, що й прямують до Сирії», – написав Андрющенко у телеграм-каналі.

MarEx говорить, що численні незалежні розслідування відслідковували те, що схоже було на поставки українського зерна з окупованих Росією портів до Сирії. Місцевий уряд вже є під численними жорсткими санкціями та йому загрожують нові покарання за незаконну діяльність, відзначає MarEx.

Також видання зауважує, що Туреччина також розслідує принаймні один можливий випадок викраденого українського зерна, доправленого до турецького порту на борту російського судна.

Політолог і частий коментатор у західних ЗМІ Самюель Рамані вважає, що захоплення іноземних суден силами, які контролює Росія, може «стати тенденцією», якщо інші країни будуть розслідувати російську контрабанду і арештовувати російські судна з українським товаром.

«Загроза безпеці на морі, яку становить захоплення Донецькою Народною Республікою кораблів під іноземними прапорами, залишається поза увагою. Такого роду конфіскації можуть посилитися, якщо захоплення Туреччиною судна з контрабандним російським зерном стане постійною тенденцією», – написав він у твітер-повідомленнні.

З посиланням на дані Міжнародної морської організації (IMO), що працює під егідою ООН, Reuters повідомляє, що понад 80 суден під іноземними прапорами застрягли в українських портах. Деякі з цих терміналів перебувають під контролем Росії.

У статті використано інформацію агентства Reuters, MarEx.